La adhesión de Ucrania en la UE obligará a los 27 a proteger a Kiev militarmente

Tras cinco días de acciones militares en Ucrania por parte de Rusia, este lunes en la región de de Gómel, en la frontera ucraniano-bielorrusa, delegaciones ucranianas y rusas comenzaron las negociaciones para lograr un alto al fuego definitivo.

La delegación de Kiev incluía al ministro de Defensa y al viceministro de Relaciones Exteriores, mientras que la delegación de Rusia estaba encabezada por Vladimir Medinsky, asesor del presidente Putin. “La parte rusa, desafortunadamente, todavía tiene una visión muy sesgada de los procesos destructivos que ha lanzado”, dijo en Twitter el asesor presidencial ucraniano Mijailo Podolyak después de asistir a las conversaciones cerca de la frontera con Bielorrusia. Finalmente, la única buena noticia es que habrá una segunda ronda de negociaciones.

En este contexto, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski volvió a insistir en que la Unión Europea adhiera a su país de forma urgente, algo que los 27 aún no ven tan factible porque es un proceso que puede llevar años. En este sentido durante el fin de semana la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, fue precisa: “Ucrania es uno de los nuestros y los queremos en la Unión”. Estas palabras coinciden con las de su antecesor, Jean-Claude Juncker quien está a favor de ampliaciones, al menos en el lado filosófico, sin embargo hay discrepancias profundas sobre la ampliación entre los miembros por las implicaciones que esta adhesión exprés pudiera traer.

" Ucrania ve en la OTAN y en la Unión Europea las garantías para proteger su soberanía y su independencia, y Rusia lo ve como un ataque a su soberanía.”

José Lebeña, Publimetro México

“Rusia busca desmilitarizar Ucrania, erradicar la ideología nazi que ha ganado allí popularidad en últimas décadas”

Daria Shatskaya, Metro Rusia

“Si la UE acepta a la adhesión de Ucrania, el bloque van a tener la responsabilidad de defender el territorio ucraniano”

Dmitry Beyaev, Metro World News

Por la parte de Moscú, que sigue viendo esta incorporación como un ataque a su soberanía, y exigió el reconocimiento de Crimea como territorio ruso y la desmilitarización de Ucrania.

Lo que queda claro es que el mapa geopolítico está cambiando en el Viejo Continente especialmente cuando la Unión Europea decididó enviar material militar de apoyo a Ucrania como un símbolo de apoyo de la Unión con Kiev. Además, Suiza parece haber abandonado su histórica neutralidad para sumarse a las sanciones emprendidas desde Bruselas y Washington contra el régimen del Kremlin. Y a esto hay que sumarle que Suecia y Finlandia, países de la UE, también se acercan la OTAN, una operación que Vladimir Putin también ve como una afrenta y amenaza para los intereses rusos.

¿Hacia dónde se encaminan las negociaciones de paz? por Dmitry Beyaev, Metro World News

- Hoy vimos que se juntaron las delegaciones de Rusia e Ucrania en la frontera con Bielorussia. Las conversaciones de paz no resultaron en nada, básicamente. Y esto era de esperarse, porque en asuntos tan complicados no se puede lograr un acuerdo tan rápido. Expertos militares dicen que no vamos a ver un alto al fuego tan pronto, porque Rusia —por lo menos por ahora— se encuentra en una posición dominante y detener sus tropas y mantenerlos en el territorio del otro país sería una decision estratégicamente incorrecta. El presidente Zelensky dudó que estas negociaciones —que van a tener la segunda ronda en la frontera entre Bielorussia y Polonia— van a llegar a algún resultado, y lo dudo también como periodista. Rusia tiene ambiciones mucho más grandes que proteger la gente en Donbass y Luhansk. También se trata de desmilitarizaron y desnazificación de Ucrania, aparte de protección de sus fronteras del oeste. Los ob

jetivos de Putin, en mi opinion, solamente se pueden lograr derrocando el gobierno actual de Ucrania. Su reputación y el futuro como líder de Rusia ya están en el juego. Y si logra sus objetivos, la seguridad en Europa va a estar amenazada.

¿Es buen momento para EU para aceptar a Ucrania ahora?

- La jefa de la Comisión Europea recientemente dijo que Ucrania pertenece a la Unión Europea y el bloque quiere que el país se incorpore. Pero no creo que sea un buen momento para aceptar a Ucrania, porque esto llevaría a una rápida escalada del conflicto. Según los expertos rusos, el gobierno de Putin decidió empezar el operativo especial —porque no puede ser llamado guerra en Rusia— para unir y restaurar amistad historica entre los dos países y hacer que Ucrania otra vez sea parte del mundo Ruso. Y si Ucrania se incorpora a la Union Europea, la situación se complicaría bastante y veríamos más muertes y aún más víctimas. Además, si la Union Europea acepta a la adición de Ucrania, todos los

países del bloque van a tener la responsabilidad de defender el territorio Ucraniano no solamente con sanciones económicas a Rusia y apoyo logístico al ejercito de Ucrania, sino que tendrán que estar presentes y defender fisicamente el territorio. Y dudablemente están listos para dar este paso. Por lo menos, por ahora.

La visión del conflicto desde Metro Moscú, por Daria Shatskaya

Terminaron las conversaciones entre Rusia y Ucrania en Bielorrusia y el principal resultado fue la decisión de mantener las negociaciones esta semana.

En una conversación telefónica con Macron, Vladimir Putin expuso los objetivos de nuestro país para estas y las próximas negociaciones: garantizar que se tengan en cuenta los intereses de seguridad de Rusia. La parte rusa buscará desmilitarizar Ucrania, erradicar la ideología nazi que ha ido ganando popularidad en Ucrania en las últimas décadas y que ha convertido todo lo ruso en hostil ante los ojos de los ucranianos, conseguir un estatus neutral para el país – es decir, que no forme parte de la OTAN – y reconocer a Crimea como rusa.

Rusia ha intentado ser escuchada a lo largo de los años y en diferentes niveles, incluso ahora, los políticos, diplomáticos y expertos subrayan que el país está preparado para las negociaciones. Otra cuestión es que Ucrania, y especialmente su presidente, que en vísperas de las conversaciones en Bielorrusia dijo que no creía en el éxito de éstas, estén abiertos y dispuestos a negociar. Por cierto, la delegación rusa esperó varias horas la llegada de la parte ucraniana. Es bueno que hayan esperado.

En general, la principal ventaja de estas conversaciones es que han comenzado. Es una oportunidad para que ambas partes se expresen, intercambien opiniones y, sobre todo, dejen claras sus posiciones.