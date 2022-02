Michoacán: CJNG habría ejecutado a desertor en San José de Gracia

La tarde del 27 de febrero circuló un video en el que un comando armado agrupa a poco más de una decena de personas en una pared, quienes presuntamente habían asistido a un velorio, y las ejecuta en el poblado de San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, Michoacán.

Rápidamente, las imágenes se hicieron virales en redes sociales donde se afirmó que 17 personas habían sido fusiladas. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó que, tras reportes de detonaciones de arma de fuego, se desplegó un operativo en la zona con la participación de elementos de la Guardia Nacional (GN) y el Ejército para evitar más actos violentos.

No obstante, al realizarse las diligencias en la calle Reforma, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que en el lugar “no se localizaron víctimas”, pues estas “fueron retiradas del lugar por los propios agresores o personas relacionadas con ellos”. En cambio, se recolectaron cartuchos percutidos de armas de fuego de los calibres 9 milímetros, 7.72, 5.56 y 45 mm, respectivamente.

Asimismo, la FGE indicó que la la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la GN realizan operativos para encontrar a las víctimas, y el personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen (UEEC) reportó que el lugar de los hechos ”se observaba recién lavado”, y que se halló una bolsa con envases de productos de limpieza.

Al momento, ni el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, ni el titular de la FGE, Adrián López Solis, se han pronunciado al respecto. Sin embargo, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, refirió durante su conferencia mañanera que aún no se tiene información para dar por hecho los acontecimientos de San José García.

“Se habla en las redes sociales de 17 fusilados. Esas noticias me llaman la atención. Ojalá que no sea cierto, que no sea como lo están difundiendo Reforma, El País, Liébano Saenz. Todavía no tenemos información, pero ya lo dan como un hecho”.

— Andrés Manuel López Obrador