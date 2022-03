Fútbol.- Marcelo: “Me gustaría retirarme en el Madrid, pero no decido yo solo”

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El capitán del Real Madrid Marcelo Vieira afirmó este martes que le gustaría retirarse en el conjunto blanco, pero recordó que «no decide solo» sobre su futuro, además de indicar que «quedan un montón de meses» para decidir el campeón de Liga.

«¿Mi futuro? No pienso mucho más allá, voy poco a poco, creo que todo tiene un fin, pero ahora mismo no pienso en esto. Está claro que quiero seguir toda mi vida aquí en el Real Madrid, me gustaría retirarme aquí, pero no soy yo el que decido solo», manifestó el defensa brasileño en declaraciones al programa ‘El Hormiguero’ de Antena 3.

Preguntado por el título de Liga y la ventaja de seis puntos sobre el Sevilla, segundo clasificado, Marcelo aseguró que «LaLiga es muy difícil, quedan un montón de meses para intentar ganarla, estamos es una buena línea, seguimos trabajando y ganando partidos que son muy importantes. Ahora, a seguir», apuntó el futbolista de 33 años, que finaliza contrato con el Real Madrid el próximo 30 de junio.

«Queda mucho (…) ya hemos visto muchas cosas en el fútbol y también por respeto a los compañeros de trabajo. Esto no es como empieza sino como termina y siempre respetando a los rivales», añadió Marcelo, que considera «un orgullo ser capitán» del Real Madrid, «pero no un privilegio, es una responsabilidad».

Sobre otros temas, Marcelo dijo que no sabe el futuro de Mbappé, por eso no lo ve vestido de blanco en este momento, y dijo que deberán superar la eliminatoria frente al PSG por ellos mismos. «No porque falte alguien de ellos», aseveró sobre una hipotética lesión de un jugador importante en el equipo parisino.

«Por el bien del deporte tienen que estar todos los jugadores. Que gane el mejor», sentenció Marcelo, que podría volver a enfrentarse a Sergio Ramos el 9 de marzo. «Para mí es un hermano mayor, me ayudó mucho en mi carrera, dentro del club (…) siempre le estaré agradecido. Sería raro que jugara contra nosotros, a lo mejor nos pasamos la pelota», sentenció en tono jocoso.