Recrudece violencia homicida, de carácter político y de género en Oaxaca

El clima de violencia prevalece en Oaxaca en la recta final del gobierno del priista Alejandra Murat. Entre el 25 y el 27 de febrero se registraron al menos 11 homicidios, de los cuales cinco se suscitaron en una marisquería de la localidad del Puertecito, en el municipio de Santa María Colotepec, muy cerca de Puerto de Escondido.

En este incidente, habría muerto Benedicto Robles, ex comisario de Bienes Comunales de dicho municipio. No obstante, este no es un hecho aislado. Durante el inicio de 2022, se registraron episodios de violencia de distintas índoles.

La región del Istmo de Tehuantepec es la presenta más altos índices de violencia. El 14 de febrero Murat reconoció que, después de Oaxaca el municipio con mayor incremento en temas de delincuencia es Juchitán, donde se han suscitado distintos hechos en el presente año.

Murat refirió que el Istmo “ya está blindado” ante la incidencia delictiva, y anunció reuniones para reforzar la seguridad en la región. Asimismo, el 22 de febrero se dio a conocer la integración de 50 elementos de la Marina a la policía del municipio de Matías Romero. No obstante, la violencia se ha mantenido como una constante.

Homicidios

En enero, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 52 homicidios dolosos en la entidad, lo que representa una reducción del 16.13%; no obstante, en el mismo periodo el Semáforo Delictivo en cuanto a este rubro se mantuvo en amarillo en la entidad, teniendo sus principales focos de preocupación en los municipios de Santiago Pinotepa Nacional, Santa Cruz Xoxocotlan y en Huajuapan de León.

En algunos municipios la violencia homicida ha traspasado las puertas de los hogares. El 2 de febrero cuando dos sujetos armados entraron a un domicilio de la novena sección de Juchitán de Zaragoza y mataron a una mujer y a sus dos hijos.

Un incidente similar se reportó el 6 de febrero, cuando se dio a conocer que una familia de cuatro integrantes, entre ellos una mujer y una niña de tres años de edad, fue ejecutada al interior de su domicilio en dicho municipio.

Aunado esto, está el caso del asesinato del periodista Héber López Vázquez, quien fue asesinado en su domicilio, en el municipio de Salina Cruz, el pasado 10 de febrero.

Violencia contra la mujer

Según información del SESNSP, Oaxaca tuvo la segunda tasa de feminicidio más alta en el país durante el primer mes de 2022, con 0.28 incidentes por cada 100 mil mujeres.

En ese lapso se abrieron seis carpetas por este ilícito; sin embargo, en lo que va del año el Observatorio de Violencia Feminicida del Grupo de Estudios Sobre la Mujer (GESMujer) “Rosario Castellanos” registra a 25 asesinatos de mujeres ( 14 en el Istmo de Tehuantepec, cuatro en Valles Centrales, tres en la Costa, dos en la Cañada, y dos en la Sierra Sur).

Violencia Política

En 2022 se llevarán a cabo los comicios electorales para elegir al nuevo gobernador de Oaxaca. Sin embargo, el estado que aún gobierna Alejandro Murat figuró entre las cinco entidades que concentraron el 48% de los incidentes de violencia política-electoral entre septiembre de 2020 y junio de 2021, de acuerdo con un informe de Noria Research.

Entre los episodios registrados durante 2022 está el atentado que sufrió el presidente municipal de San Pedro Tapanatepec, Humberto López Parrazalez, el 13 de febrero, cuando recibió tres impactos de bala mientras viajaba en el tramo carretero Tapanatepec–Arriaga.

No obstante, la manifestación más cercana de este tipo de violencia es el ataque a las oficinas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). La madrugada del 28 de febrero sujetos iniciaron un incendio en las oficinas de IEEPCO en la colonia Reforma de la capital del estado.

Condena #IEEPCO atentado a sus instalaciones



Quienes integramos el @IEEPCO, reprobamos todo tipo de acto que pretenda obstaculizar el ejercicio democrático y la organización de los procesos electorales. https://t.co/6AT9IrEXYE pic.twitter.com/qaUw3E4OFs — IEEPCO (@IEEPCO) February 28, 2022

Ante estos hechos, la Defensoría de los derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y el mismo IEEPCO manifestaron su preocupación por la cercanía de las elecciones extraordinarias a llevarse a cabo en siete municipios; y las ordinarias, en las que se elegirá gobernador, y se llevarán a cabo el próximo 5 de junio.