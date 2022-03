Ucrania.- México descarta tomar represalias económicas contra Rusia porque quiere tener “buenas relaciones con todos”

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha descartado este martes que México no tomará represalias económicas contra Rusia por la invasión de Ucrania, argumentando que busca «mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo».

«Nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto», ha asegurado en su rueda de prensa diaria, ha recogido el diario mexicano ‘El Universal’. En este sentido, ha matizado que, hasta el momento, no ha hablado con ninguna de las partes en conflicto.

Para López Obrador, el papel de México es «promover que la ayuda humanitaria llegue a Ucrania a través de la ONU» y «promover el diálogo» y «la paz». «No podemos más, no podemos caer en un protagonismo que no tiene que ver con la mesura que debe prevalecer en política exterior», ha agregado, reiterando que, en temas económicos, no puede cerrarse el territorio mexicano «a nadie».

Por último, ha asegurado que México apoya a todos los ciudadanos, incluidos los rusos, porque es un país fraterno «donde se atiende y protege a los perseguidos y refugiados».