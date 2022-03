La UE excluye siete bancos rusos del Swift pero deja dentro del sistema a dos de los tres principales

BRUSELAS, 2 (EUROPA PRESS)

La Unión Europea ha excluido este miércoles siete bancos rusos del sistema de mensajería para transferencias bancarías Swift, como parte de las sanciones impuestas a Rusia por el despliegue militar efectuado en Ucrania desde la pasada semana, si bien ha decidido dejar dentro del sistema a dos de las tres principales entidades: Sberbank y Gazprombank.

Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, Vneshconombank, y VTB BANK configuran las siete entidades bancarias que quedan excluidas del sistema de pagos con sede en Bélgica, siguiendo la línea de los acuerdos establecidos entre la UE y los miembros del G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

Sin embargo, no figuran en la lista de bancos excluidos del uso del Swift ni Sberbank ni Gazprombank. El mayor banco ruso y el tercer mayor banco ruso, respectivamente, no han sido incluidos entre los bancos sancionados porque gestionan transacciones energéticas en la UE, según han apuntado fuentes comunitarias, que argumentan que no es posible diferenciar por sectores el tipo de transacciones excluidas del sistema Swift.

El acuerdo se cerró a 27 el martes pero el nombre de las entidades afectadas no se ha publicado en el Diario Oficial de la UE hasta este miércoles pasado el mediodía.