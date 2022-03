“Lucy and Desi”: Amy Poehler humaniza a los ídolos de la TV

En esta imagen difundida por Amazon, Lucille Ball, a la izquierda, y Desi Arnaz en una escena del documental "Lucy and Desi". (Amazon vía AP) En esta imagen difundida por Amazon, Lucille Ball, a la izquierda, y Desi Arnaz en una escena del documental «Lucy and Desi». (Amazon vía AP) (Library of Congress/AP)