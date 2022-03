Portaltic.-Carl Pei (Nothing): “La mayoría de personas no puede diferenciar los ‘smartphones’ actuales”

L’Hospitalet de Llobregat (BARCELONA), 2 (Portaltic/EP)

Gran parte de los móviles de gama alta actuales de la mayoría de fabricantes coinciden en muchos aspectos: pantallas sin marcos, bordes laterales curvos, cámaras delanteras perforadas, cámaras traseras en módulos… Fabricantes como Nothing han denunciado esta uniformidad durante Mobile World Congress (MWC) 2022 y han pedido la vuelta de una idea de tecnología que inspire a las personas y no cause rechazo.

«La mayoría de las personas no puede diferenciar los ‘smartphones’ en el mercado actual si se les tapa la marca», ha asegurado Carl Pei, director ejecutivo y fundador de Nothing después de su marcha de OnePlus, que también cofundó. Estas declaraciones se han producido en el marco de una mesa redonda con prensa organizada por Qualcomm durante MWC 2022 a la que ha asistido Europa Press.

«Hoy en día solo se comunica sobre especificaciones [en el mercado de ‘smartphones’], no hay un discurso superior como el que tiene Tesla en los vehículos eléctricos», ha señalado el director ejecutivo de Nothing, que ha puesto el foco sobre la creación de un ecosistema como el objetivo de su nuevo proyecto.

Nothing es uno de los nombres más recientes entre los fabricantes de dispositivos tecnológicos, y el año pasado hizo su entrada en el mercado con sus auriculares inalámbricos ear (1), con un llamativo diseño transparente que contrasta con otras categorías como los ‘smartphones’, en la que los modelos con cada vez más parecidos entre sí.

Pei ha asegurado que la marca «se ha puesto en el mapa» con los ear (1) y ha justificado la elección de los auriculares inalámbricos como el producto de debut de Nothing: «Elegimos esta categoría porque es una de las de mayor consumo y creíamos que podíamos marcar la diferencia». Además, el fundador de la marca ha señalado que, en el momento del lanzamiento, «todos los productos se parecían demasiado a Apple» y a sus AirPods.

Con un precio de lanzamiento de 99,99 euros, la estrategia inicial de Nothing con los ear (1) parece estar funcionando, y la compañía asegura haber vendido más de 400.000 unidades del productos en el mundo solo durante el pasado año 2021.

NUEVOS PRODUCTOS DE NOTHING

Pei ha hecho referencia en la mesa redonda también a los planes de la empresa para el desarrollo de cuatro nuevos productos diseñados en su sede de Londres y que estén conectados entre sí en un mismo ecosistema de forma fluida. Nothing ya había adelantado también que trabajaba junto a Qualcomm para lanzar un nuevo producto con su sistema Android 12.

«Queremos dar a los consumidores otra opción», ha afirmado el directivo, que durante su participación en el evento dentro de MWC 2022 ha situado la mayor parte de las comparaciones con los productos de la estadounidense Apple y su ecosistema, del que ha asegurado que «no hay alternativas».

A nivel general, Pei es un nostálgico de la visión del sector de la tecnología que tenían la mayoría de los usuarios hace 15 años, y se ha lamentado de que «la tecnología ya no es inspiradora» y se haya alejado del propósito de facilitar la vida cotidiana de las personas, tanto desde el punto de vista de los dispositivos y de las herramientas digitales como las redes sociales y su uso de los datos personales.

«Los nuevos productos ya no me parecen interesantes, y las redes sociales han sido demonizadas por la existencia de monopolios y problemas de privacidad. Siento que toda la sociedad tiene una visión negativa de la tecnología, que ya no inspira, y ese es precisamente el propósito de Nothing», ha concluido el ejecutivo.