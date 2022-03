Más de dos millones de habitantes de la ZMVM en riesgo de que caiga un avión

El rediseño del espacio aéreo del Valle de México ha puesto en riesgo a más de dos millones de habitantes que viven debajo de las nuevas rutas por donde sobrevuelan los aviones y quienes podrían ser víctimas de accidentes aeronáuticos.

Lo anterior, de acuerdo con el colectivo ciudadano ‘Más Seguridad Aérea, Menos Ruido’, quien de mano de especialistas explicó que, según sus cálculos, antes del rediseño había un millón 250 mil habitantes de la Zona Metropolitan del Valle de México (ZMVM) bajo la superficie aérea, pero la cantidad aumentó a dos millones 440 mil con las nuevas rutas.

De acuerdo con los expertos, serían esas personas las que se encuentran en riesgo potencial debido a los errores de diseño que últimamente han provocado incidentes que podrían haber resultado en choques provocando así la caída de aviones sobre la superficie terrestre.

La asesora e instructora de aviación e investigadora de accidentes aéreos por la Universidad del Sur de California (USC), María Larriva Sahd, presentó este miércoles imágenes de los incidentes a los que se han enfrentado los pilotos.

“Están vivos de milagro […] (el rediseño aéreo) estuvo pésimamente hecho y el objetivo de favorecer a Santa Lucía con esto no se cumplió”

Larriva Sahd señaló que además de los errores de diseño del nuevo espacio aéreo, hay deficiencias en el factor humano, por falta de capacitación a controladores, carga de trabajo y ascensos por dedazo.

De hecho, señaló que ellos mismos son los que están denunciando en el anonimato los incidentes a los que se han enfrentado los aviones.

“Ya está ocurriendo que como no tienen atención, no detectan incidentes y hasta se quedan dormidos, no son inventos, hay fotos y denuncias de esto”

— - aseveró.