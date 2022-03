Sandra Cuevas se niega a responder sobre las pelotas con billetes que arrojó

La tarde de este 1 de marzo, la titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ofreció una conferencia de prensa en compañía del dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, en la que fue cuestionada sobre las pelotas con dinero que arrojó a simpatizantes en la explanada de la demarcación que gobierna.

La rueda de prensa fue convocada por el PRD para manifestar su respaldo a Cuevas Nieves por la investigación que sostiene la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Ciudad de México en contra de la edil por abuso de poder, robo y agresiones a dos mandos de la Policía Auxiliar.

Durante la ronda de preguntas y respuestas, el reportero Roberto Mendoza de MG noticias, preguntó “¿Tirar balones con billetes de 500 pesos es una nueva estrategia? O ¿Cómo lo definiría usted?”, a lo que la alcaldesa reviró: “Para empezar yo no vi ningún balón, entonces desde ahí estamos mal”.

Cuevas Nieves negó que esta sea su estrategia y añadió que su “estrategia siempre ha sido el trabajo”, lo que provocó que el mismo reportero y otros periodistas elevaran la voz, exigiendo respuestas sobre el tema.

Ante esto, la titular de la demarcación pidió no desviarse del tema de la persecución política y con una aparente molestia remató:

“¡A ver, a ver, a ver! El tema más importante es la persecución política, y de ahí no me van a sacar ¡eh! Quieran moverse a otro lugar, yo no me voy a mover”.

— Sandra Cuevas.