Tenis.-Bautista ve “justo” que no se vete a rusos y bielorrusos y Carreño recuerda que han rechazado la invasión

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El tenista español Roberto Bautista consideró este miércoles que es «justo» que los organismos internacionales de su deporte no hayan prohibido competir a los jugadores rusos y bielorrusos, mientras que su compañero Pablo Carreño recordó que muchos han mostrado su rechazo a la invasión a Ucrania.

«Creo que todos los tenistas hacemos un esfuerzo muy grande y que nos dedicamos desde muy pequeños para alcanzar lo que conseguimos y que una cosa que está hecha por terceros afecte al nivel profesional con un año de parón sería injusto para ellos. Lo que está pasando no está bien, pero lo justo es que les dejen jugar», señaló Bautista en rueda de prensa con motivo de la Copa Davis de este fin de semana entre España y Rumanía.

Por su parte, Carreño subrayó la importancia de que «todos han demostrado que están en contra de la guerra», pero también fue claro que calificar la decisión como «justa o no va a ser poco para lo que está pasando».

«No sé si la decisión es incorrecta o no, lo importante es que todos estemos de acuerdo en que lo que está sucediendo no es correcto y que lo podamos solucionar lo antes posible», añadió el tenista asturiano.

Finalmente, el capitán de la Copa Davis, Sergi Bruguera, no quiso profundizar demasiado en el tema de si debería haber sanción o no porque no tiene «el nivel para opinar sobre lo que se debe hacer». «No es una pregunta para nosotros, es un tema complicado, pero lo que está clarísimo es que estamos en contra de la guerra», zanjó.