Ucrania.- Zelenski reitera que espera “señales positivas” de la UE a la adhesión de Ucrania

El Consejo de la UE ya tiene la solicitud en sus manos y tiene que decidir si la tramita

BRUSELAS, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reiterado en una llamada con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que espera «señales positivas» de la UE para agilizar la entrada de Ucrania en el bloque europeo, solicitada en plena invasión rusa.

Después de que este lunes el líder ucraniano firmara la petición formal de ingreso en la UE y reclamara la entrada en su intervención en el Parlamento Europeo este martes, el asunto ha vuelto a salir a la palestra en un contacto telefónico con Michel.

«Hemos discutido la situación actual en el campo de batalla y los esfuerzos diplomáticos. Esperando señales positivas de la adhesión de Ucrania a la UE», ha informado Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales.

No obstante, el ex primer ministro belga no ha hecho mención al acceso de Ucrania al bloque europeo en su mensaje en redes sociales, centrado en reivindicar la figura de Zelenski y la resistencia ucraniana ante la «brutal agresión rusa».

«La UE continuará dando asistencia sin precedente a Ucrania», ha asegurado Michel. Fuentes comunitarias han evitado referirse al asunto y al ser preguntadas por el contenido de la conversación se han referido al mensaje publicado por el mandatario ucraniano.

La solicitud formal de ingreso ya está en manos del Consejo de la UE, han confirmado fuentes europeas a Europa Press, y ahora los Veintisiete tendrán que acordar si la tramitan una vez se haya notificado a los parlamentos nacionales y al Parlamento Europeo.

Por el momento el asunto no ha sido incluido en las próximas reuniones de embajadores de la UE, aunque la semana que viene los líderes de los Veintisiete se reúnen en una cumbre informal en Versalles, Francia, en la que la guerra en Ucrania y la adhesión de Kiev a la UE puede acabar centrando toda la atención.

Al menos diez países de la UE se han expresado ya a favor de examinar el ingreso de Ucrania por la vía rápida. Si Kiev obtuviese el estatus de país candidato sería un gran apoyo político y le abriría las puertas a más instrumentos de financiación europea en pleno ataque de Rusia.

Los Estados miembros que han apoyado la entrada ‘exprés’ son Bulgaria, Polonia, Letonia, Lituania, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia y República Checa, que lo pidieron en una misiva conjunta que posteriormente respaldaron Rumanía y Hungría.