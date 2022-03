Baloncesto.-Crónica del Barça – AS Monaco, 88-83

El Barça somete al Monaco con Calathes y Exum

Los de Jasikevicius siguen fuertes y líderes de la Euroliga

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El Barça superó (88-83) al AS Monaco este jueves en la jornada 28 de la Euroliga celebrada en el Palau Blaugrana, un trabajado triunfo del líder para seguir con su racha y buen momento, ante un rival que quiso plantar cara casi de manera inesperada.

El cuadro culé tuvo el partido atado en el tercer cuarto, con 57-41 y una contra clara que no aprovechó Laprovittola. El cuadro monegasco, en su habitual capacidad de encontrar el acierto de golpe, volvió al encuentro gracias a Dwayne Bacon.

Hasta los dos últimos minutos, el partido estuvo igualado y el Barça lo ató con un Calathes que se convirtió en el máximo asistente histórico de la Euroliga, Exum (18 puntos) y Davies. Los de Sarunas Jasikevicius llevan 12 victorias seguidas, entre tres competiciones –ganaron la Copa–, y afrontan pletóricos su maratón de partidos pendientes y en día en el mes de marzo.

Tres en seis días está jugando ahora, aunque en Euroliga no jugaba desde hace casi un mes, pero ‘Saras’ tiene bien rotado al equipo. Lo tiene gracias a que no deja de encontrar buenas noticias en su amplia plantilla. Exum, recién renovado hasta el final del curso, es la última, un jugador valiente y con calidad que fue clave para que el Barça sea líder en solitario de la Euroliga (21-5).

El Monaco no se amilanó pese a una buena defensa local y el intercambio fue la tónica hasta que el Barça apretó algo más en el segundo cuarto. Hayes estuvo en todas por momentos y un Laprovittola que no había anotado hizo cinco seguidos antes del descanso (42-36). No tiró ‘Saras’ en exceso de Mirotic, pero sí de un Calathes que pasó a Spanoulis como el mejor asistente.

El base culé dio un recital de los que daba antes de su lesión, recuperada parece su mejor versión, y a pesar de que el Monaco quiso defender más se encontró con el vendaval culé. El Barça pudo romper el partido en el tercer cuarto, con Exum y Calathes, pero Bacon irrumpió con tres triples seguidos. Un mal inicio culé del último cuarto terminó dando el mando a los visitantes.

James confirmó la remontada, con cuatro puntos del Barça en cinco minutos, pero Calathes asumió los galones de una noche especial, con entradas a canasta decisivas. La lucha de Exum y los giros de Davies también lo fueron, cuando la prórroga como en la ida sobrevolaba, para que los de Jasikevicius triunfaran de nuevo ante un Monaco que, entre el 5º y 8º puesto, podría ser rival en ‘playoffs’.

FICHA TÉCNICA.

–RESULTADO: BARÇA, 88 – AS MONACO, 83. (42-36, al descanso).

–EQUIPOS.

BARÇA: Calathes (10), Laprovittola (7), Exum (22), Mirotic (11) y Sanli (9) –quinteto inicial–; Davies (11), Martínez (-), Hayes-Davis (9), Kuric (2), Jokubaitis (7).

AS MONACO: Westermann (8), James (19), Diallo (10), Thomas (6) y Motiejunas (14) –quinteto inicial–; Lee (2), Bacon (16), Motum (2), Boutsiele (-), Ouattara (-), Hall (6).

–PARCIALES: 20-20, 22-16, 24-26, 22-21.

–ÁRBITROS: Ryzhyk, Panther y Kardum. Sin eliminados.

–PABELLÓN: Palau Blaugrana.