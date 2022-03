Coronavirus.- El presidente de Estonia da positivo en coronavirus

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estonia, Alar Karis, ha confirmado que ha dado positivo en coronavirus y manifiesta «síntomas leves» pese a contar con tres dosis de la vacuna.

«Mi prueba de COVID-19 ha dado positivo. Me confinaré hasta que me recupere y continuaré trabajando virtualmente (…) Tengo síntomas leves parecidos a los de un resfriado, pero me siento bien en general», ha trasladado Karis en sus redes sociales.

El presidente estonio ha añadido que se ha contagiado del virus pese a contar con tres dosis de la vacuna del coronavirus, por lo que ha hecho un llamamiento a la población para que se «mantengan sanos».

«Desafortunadamente, ninguno está protegido de ser infectado (…) así que cuídense y tomen todas las precauciones para evitar contagiarse», ha añadido Karis.

Las autoridades sanitarias de Estonia han confirmado más de 500.000 contagios de coronavirus desde el inicio de la pandemia, a causa de la que han fallecido cerca de 2.300 personas.

La última ola de contagios, derivada de la variante ómicron, ha dejado en el país cifras de infecciones diarias de récord, con jornadas en las que se superaron los 7.000 casos.