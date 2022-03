España.-Yolanda Díaz tilda de “incomprensible” el archivo de la investigación al emérito, al que reclama explicaciones

«No solo no ha sido ejemplar sino que hay una vocación contumaz de no dar explicación a su país de lo que ha pasado», ha subrayado

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, no comparte el archivo de las investigaciones sobre el rey emérito Juan Carlos I decretado por la Fiscalía, al entender que es «incomprensible» esa interpretación «caduca» de la inviolabilidad del jefe del Estado, máxime cuando esas presuntas irregularidades se ciñen a su ámbito privado.

En esta línea, ha calificado de «gravísimo» este archivo cuando «parece evidente» que el emérito «no solo no ha sido ejemplar», como se exige a cualquier persona que ha estado en las instituciones, sino que además «hay una vocación contumaz de no dar explicaciones a su país de lo que ha pasado y ha hecho».

«Es incomprensible desde el ámbito jurídico, que tengamos una interpretación de la inviolabilidad del rey tan caduca. No lo comparto en absoluto. Estamos hablando de unos actos que transcienden a la institución y son privados, por tanto alarma», ha enfatizado en declaraciones a Canal Sur, recogidas por Europa Press.

Es más, ha dicho que se da la sensación de que «aquí no todos somos iguales», cuando los estándares de responsabilidad pública en el siglo XXI son «muy elevados» y ha apuntado que desde la sociedad no se comprende por qué no se dan explicaciones públicas.

También ha dicho que no le preocupa si Juan Carlos I «vuelve o no a España», pero sí «que no rinda cuentas de lo que ha pasado», que es lo que quiere el país.

«Tiene que dar explicaciones de su comportamiento cuando estuvo representando a la Jefatura del Estado», ha zanjado la también ministra de Trabajo.