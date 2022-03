Fútbol.- Tebas: “Los clubes de la Superliga mienten más que Putin”

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, criticó de nuevo este jueves el proyecto de la Superliga, asegurando que los tres clubes (Real Madrid, FC Barcelona y Juventus) que lo lideran «mienten más que Putin» al afirmar que la nueva competición no afectaría a las ligas nacionales, al mismo tiempo que calificó de «peligroso» no acabar con el fútbol de los clubes-estado.

«Cada vez que leo un comunicado de los tres clubes de la Superliga me enfado más, yo creo que mienten más que Putin. Dicen constantemente que no afectan a las ligas nacionales, resulta que todas las ligas debemos ser tontos, porque todos decimos que hace mucho daño a las ligas nacionales. Pero estos tres náufragos iluminados dicen que no nos preocupemos, me siento insultado y humillado, hacen muchísimo daño», aseveró Tebas en el evento organizado por el Financial Times ‘FT Business of Football Summit’.

El dirigente apuntó que ahora la Superliga «no solo tiene como enemigo a la UEFA, sino que también tiene a la Premier». «Ahora se pretende que renuncien a las plazas fijas. Como a los clubes ingleses les es muy difícil entrar en esa competición, quieren dos categorías, donde en la segunda categoría estarán las ligas nacionales y se clasificarían. En la primera habrá dos o tres descensos, pero Madrid, Juventus y Barça siempre estarán», explica.

«El problema de la Superliga no es un problema de la competición, sino de quienes tienen que mandar en el fútbol. Ellos quieren mandar y decir cómo se reparte todo», añadió.

Preguntado por e acuerdo con CVC, insistió en que se aprobó con el voto a favor de 38 clubes, «dirigidos por empresarios de primer nivel». «¿Son tontos estos empresarios? Evidentemente, no. Se intenta intoxicar el acuerdo con CVC. No hemos hecho una financiación, han hecho una inversión de capital. Nos ha entregado 2.000 millones de euros, si las cosas van bien iran bien para CVC y para LaLiga y si van mal, igual. Está corriente va a ir creciendo, es de género tonto no hacerlo», expresó.

«ESTÁN INTENTANDO INTOXICAR EL ACUERDO CON CVC»

«CVC ha comprado el 8% de una participación. Si las cosas van bien, al 92% restante también nos va a ir muy bien. Esta inyección supone avance para crecer en más ingresos LaLiga, nos va a adelantar 20 años de progreso. Hay estadios que no se construirían sin esta inyección de CVC. Los concursos acaban mal, no hace falta hacer un proceso público. No todo lo que no es público significa que no sea transparente», manifestó.

Tebas cree que este tipo de acuerdos hará a las ligas «más fuertes» y «económicamente serias». «Para que la industria del fútbol vaya bien tienen que ser fuertes económicamente fuertes las grandes ligas. Necesitamos que los clubes europeos sean más fuertes. Si buscamos la ruina del vecino, nos cargaremos la industria del fútbol».

«No podemos hacer equidades falsas. No se le puede quitar al Madrid lo que es suyo para dárselo al Rayo y equilibrar la competición. no podemos hacer una competición falsa de la naturaleza social de nuestro fútbol. Pero se pueden hacer normas. Tenemos a las locomotoras de la competición y luego una liga sostenible», aseveró.

Finalmente, y tras valorar positivamente la «libertad de Abarmovich de vender el Chelsea y destinar el dinero a las víctimas de la guerra en Ucrania», criticó a los clubes-estado. «Aquellas personas que no tienen límite para perder dinero y ponen todo lo necesario para conseguir los éxitos deportivos, desde LaLiga defendemos que va contra la sostenibilidad del fútbol y la competitividad», justificó.

«LaLiga denunció al PSG, no fue el Real Madrid, la Juventus o el Barcelona. Ellos se daban abrazos, ahora en ese proyecto de falsa Superliga van de adalides de la mentira, no saben cómo implantarlo. Es peligroso que no cortemos el mundo de los oligarcas y los clubes-estado. Antes de la pandemia nos estábamos yendo a un fútbol que no era sostenible», concluyó.