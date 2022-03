Fallece ícono feminista Francesca Gargallo; escritora, poeta y docente

La escritora feminista Francesca Gargallo, falleció este 3 de marzo en la Ciudad de México. La noticia del deceso de la escritora italo-mexicana fue informado a través de las redes sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Lamentamos informar del sensible fallecimiento de Francesca Gargallo, amiga, docente y fundadora de nuestra casa de estudios.

¿Quién fue Francesca Gargallo Celentani?

Nacida en Sicilia, Italia, Francesca migró a México en 1979, en donde adoptó el español como lengua principal para sus textos. Fue editora, docente, escritora, activista, traductora, poeta y un ícono feminista de la actualidad.

Gargallo perteneció a lo que se le conoce como feminismo autónomo y realizó escritos filosóficos con narrativa feminista sobre ética, teoría y estética; desde la perspectiva de mujeres originarias de américa.

Obras más representativas de Francesca Gargallo

Estar en el mundo (1994)

Verano con lluvia (2003)

Ideas feministas latinoamericanas (2006)

Se prepara a la lluvia la tarde (2014)

Algunas frases célebres de Francesca Gargallo

“La poesía es la madre de todos los saberes”

“El feminismo es para la buena vida. El feminismo es una reflexión que toca la vida toda”

“Yo no renuncio a mis relaciones afectivas, claro, no las quiero en una familia patriarcal, pero eso no quiere decir que yo renuncie a nada. Tengo amigas y amigos maravillosos. Que no quiera una relación de pareja es otra cosa, pero afecto sí quiero, porque sin amor no se vive o se vive muy mal”.

“Ser feminista en la actualidad significa muchas cosas. Para mí significa fundamentalmente defender la vida, defender la buena vida, defender el derecho al afecto, el derecho a la libre expresión, la libertad de movimiento, la economía de subsistencia, el derecho a decrecer en la explotación de la tierra y de sus materias primas”.

