Te ignora, no llega a sus citas y otras señales de violencia emocional en pareja

La violencia emocional existe en las relaciones personales, sobre todo en las de pareja, misma que por años ha pasado prácticamente desapercibida, sin embargo, siete de cada 10 mujeres mexicanas han admitido haber padecido algún tipo de violencia, (incluida la psicológica) según la según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh).

La violencia emocional, según los datos oficiales, ha afectado a 49% de las mujeres que participaron en el muestreo revela que son muchas las mujeres que son víctimas de malos tratos que en algunas ocasiones se han mostrado “normalizados” en el contexto social, en el que hasta se hacen bromas “normalizando” las agresiones.

El hashtag “#AmigaDateCuenta” popularizado desde noviembre de 2019 como parte de la Iniciativa Spotlight, la alianza global de la Unión Europea y la ONU para combatir y erradicar la violencia hacia las mujeres, con el que se buscaba visibilizar las violencias que ocurren en el contexto de la pareja, transfería a la mujer por completo la responsabilidad de la violencia, según el blog escritura feminista, en el que la periodista argentina Micaela Minelli explica que justo ese “darse cuenta” es quizá, el paso más difícil para reconocer que eres víctima de violencia.

El amor soporta sin límites, perdona sin límites…

El contexto de la pareja y el amor romántico hace más difícil que quienes son víctimas de violencia puedan acercarse a pedir ayuda o hasta levantar una denuncia por las agresiones y el abuso emocional de que han sido objeto por parte de esa persona que mientras les profesa amor, las sigue violentando con frases y acciones que lastiman su autoestima y las desvalorizan frente a ellas mismas.

Hasta mediados del siglo pasado, antes de la liberación sexual femenina que cobró fuerza en las décadas de los años 60 y 70, las mujeres solían aguantar los abusos físicos y psicológicos de sus esposos, apegándose a sus votos matrimoniales, por ello los golpes y la violación en el matrimonio no estaba tipificado en el código penal y fue considerado hasta 1997.

“Me pegaba mi esposo si llegaba de trabajar y no estaba la comida lista, a veces si no le gustaba lo que hacía es que aventaba el plato, porque, bueno, a veces las tensiones de su trabajo le hacían llegar a casa de mal humor y mejor que me dijera algo a mi que a nuestros hijos, pero yo qué podía hacer, él era mi esposo y antes no era nada con ahora, antes nos aguantábamos y ya, era la cruz del matrimonio y sólo quedaba aguantar”, narra con cierta pena doña Leticia, una octogenaria mujer que se dice sorprendida por la forma en la que el papel de la mujer ha cambiado.

Sin embargo, pese a los cambios sociales, a que se dejó de ver con buenos ojos las golpizas a las esposas, aún encontramos casos de violencia, principalmente psicológica.

“Lo más importante es dejar de tener pena, la violencia no les ocurre a las mujeres débiles, se trata más bien de entender que todas estamos expuestas a sufrir algún tipo de violencia, sobre todo, grabarnos la idea de que no es nuestra culpa, porque con ese discurso es con el que se aprovechan los perpetradores de violencia”, señaló Angélica víctima de violencia física y psicológica por parte de un exnovio.

“Cuando estás enamorada, es bien difícil abrir los ojos, comenzó con lo que yo llamaba cariños, ‘flaquita’, ‘pequeña’, luego esos sobrenombres fueron subiendo de tono, ‘sin chiste’, me decía, o criticaba mi forma de vestir ‘pareces puta’, ‘no te vistas así’, ‘a quién quieres provocar’… poco a poco fue mermando mi confianza, deje de usar la ropa que me gustaba ‘para no hacerlo enojar’ porque terminábamos peleando y me dejaba de hablar por días y semanas”, comenta la sobreviviente de abuso.

¿Cómo detectar que eres violentada?

La violencia emocional se oculta en actitudes y conductas normalizadas socialmente, como hacer bromas hirientes, chantajear, aplicar la ley del hielo, stalkear en redes sociales o descalificar las actividades que la mujer disfruta o aquellas que realiza en el terreno laboral, no llegar a las citas, esconderse de ti o cancelar los planes constantemente, aunque ninguna de ellas va a dejar un moretón o alguna marca que se tenga que cubrir con maquillaje, sí van afectando la autoestima y el autoconcepto de la mujer que padece esta forma de violencia, explicó María Elena Esparza Guevara, Maestra en Desarrollo Humano y activista por el derecho a la conciencia corporal de niñas y mujeres.

Violencia contra las mujeres. Feministas marcharon en Cancún para exigir un alto a la violencia. (Elizabeth Ruiz/Elizabeth Ruiz)

“Si no puedes expresar tu enojo porque tu pareja te ignora, critica o ridiculiza cuando lo haces; si evitas salir con tu familia o amigas porque tu pareja te marca todo el tiempo para pedirte ubicación o fotos que comprueben dónde y con quién estás; si constantemente eres chantajeada es importante que sepas que todas esas son formas de violencia”, detalló.

La conciencia corporal es una herramienta preventiva que permite a las mujeres fortalecer su autoestima y autoconcepto para fijar límites ante las agresiones. También es un camino para el ejercicio del derecho a la salud mental porque al detectar y hacer consciente el malestar que provoca cualquier expresión de violencia emocional, se puede atacar el problema.

¿Dónde pedir ayuda?

En la actualidad, debido a las diferentes políticas públicas que los movimientos feministas han impulsado, se cuenta con agentes de investigación enfocados en agresiones de género, así como con una red de apoyo policiaco disponible en el 911, por su parte el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México es otra de las instituciones que ofrece apoyo psicológico con perspectiva de género a todo el país, en la Línea Mujer y Familia en el teléfono 55 5533 5533.

