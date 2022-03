Beijing inaugura Paralímpicos sin Rusia y en plena guerra

Lee Reaney, un periodista canadiense que trabaja para el Kiev Post, realiza una pregunta durante una conferencia de prensa previa a los Juegos Paralímpicos de Invierno de Beijing, con una mascarilla con la frase "No a la guerra", en Beijing, el 3 de marz Lee Reaney, un periodista canadiense que trabaja para el Kiev Post, realiza una pregunta durante una conferencia de prensa previa a los Juegos Paralímpicos de Invierno de Beijing, con una mascarilla con la frase «No a la guerra», en Beijing, el 3 de marzo de 2022. (Joe Toth/OIS via AP) (Joe Toth for OIS/AP)