El CSN sigue la situación de la central de Zaporizhzhya tras el impacto del misil ruso de la pasada madrugada

La OIEA propone celebrar en Chernóbil una reunión con Rusia y Ucrania para lograr mantener la seguridad nuclear al margen del conflicto bélico

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) realiza seguimiento de la situación de la central nuclear de Zaporizhzhya en Ucrania, después del impacto de un misil lanzado por las fuerzas armadas rusas durante la pasada madrugada y confirma que la estructuras de seguridad de la central no se han visto afectadas ni se han detectado variaciones en los niveles de radiación.

El regulador nuclear informa de que está en permanente coordinación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y sigue la información que este proporciona sobre los niveles de radiación, tanto de los emplazamientos de las instalaciones nucleares ucranianas como de las redes de vigilancia de la radiación del resto del país y de todo el mundo.

Este viernes por la mañana el director general de la OIEA, Rafael Grossi, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha propuesto una reunión en la central nuclear de Chernóbil con representantes de Ucrania y Rusia para abordar un marco de garantías de seguridad sobre las instalaciones nucleares ucranianas ante la ofensiva militar rusa.

Grossi ha reconocido que «dadas las muy complicadas circunstancias sobre el terreno, la logística y la presencia en este lugar no será fácil», si bien ha matizado que cree que «no será imposible». En ese sentido, ha incidido que tras lo ocurrido la pasada madrugada es «momento para la acción» y que Ucrania «ha enviado una petición de asistencia inmediata» ante el impacto de la ofensiva sobre las centrales nucleares del país.

«Si vamos a dar ayuda, tenemos que estar allí, y el primero en estar allí debe ser el director general del OIEA», ha manifestado Grossi que considera necesario «moverse para hacer algo» y buscar soluciones más allá de «enviar tuits y hablar desde Viena».

No obstante, ha subrayado que la iniciativa «no tiene nada que ver con los aspectos políticos de la crisis» ya que él no es ni el secretario general de la ONU ni un mediador: «De lo que hablamos es un marco bajo la égida del OIEA en el que Ucrania y las fuerzas presentes allí en el contexto de esta operación militar rusa puedan acordar algo para no comprometer» los principios de seguridad en estas instalaciones.

Asimismo, ha asegurado que la situación esta noche podría haber sido «dramática» por lo que no se pude esperar a que esto ocurra. «Aunque la operación de las plantas es normal, a parte de eso nada es normal», ha valorado.

Respecto a los detalles del lanzamiento del misil contra la central de Zaporizhzhya ha confirmado que un proyectil «lanzado por las fuerzas rusas» ha golpeado un edificio dentro del emplazamiento nuclear. «Ninguno de los reactores está accidentado», ha confirmado el director general de la OIEA, que ha añadido que el edificio impactado era el centro de entrenamiento, algo alejado del reactor IV, el único de los seis de la central que está operando con normalidad y al 60 por ciento de carga.

El proyectil provocó un fuego que ha sido extinguido por la propia brigada antincendios de la planta. En el suceso han resultado heridas dos personas del personal de seguridad.

«Los sistemas de seguridad de los seis reactores no han resultado afectados de ningún modo y no se ha producido liberación de material radiactivo alguna», ha añadido Grossi, que ha reiterado que todos los sistemas de seguimiento de los niveles de radiación, tanto en este emplazamiento como en Chernóbil están funcionando al completo y no han detectado variación de los niveles de radiación.

Por su parte, el CSN ha añadido que de acuerdo con la información facilitada por la Inspección Estatal de Regulación Nuclear Ucraniana (SNRIU, por sus siglas en inglés), la operación de la unidad 1 de la central se encuentra interrumpida y las unidades 2 y 3 han sido desconectadas de la red y se está realizando la refrigeración de estas instalaciones nucleares.

La unidad 4 sigue operando con una potencia de 690 MW, algo más del 60% de su capacidad, para garantizar una fuente de energía eléctrica segura a todos los sistemas de seguridad del emplazamiento. Las unidades 5 y 6 están paradas y en proceso de enfriamiento.

La refrigeración del combustible nuclear en las unidades de energía de la central nuclear de Zaporizhzhya está garantizado por los sistemas de suministro eléctrico previsto en el diseño de las mismas de acuerdo con los requisitos de los procedimientos para una operación segura. SNRU también informa que desde las 07:00 horas del 3 de marzo, el personal de operación no ha sido relevado.

El regulador español aclara que, desde el punto de vista de la seguridad, los reactores de la central tienen características muy similares a los occidentales y muy diferentes a los reactores de agua en ebullición moderados por grafito (RBMK) de Chernóbil.

En todo caso, Grossi ha advertido que desde Ucrania le trasladan que la situación tras lo ocurrido es «extremadamente tensa» debido a las circunstancias acaecidas la pasada noche.

Muy tajante, el director general de la OIEA ha recordado que tras la reunión especial de la Junta de Gobernadores celebrada hace unos días tras la toma del control de Chernóbil por parte de las fuerzas militares rusas, todas las partes se comprometieron a no comprometer sino garantizar la seguridad y la protección de las instalaciones nucleares incluido el reactor.

Las claves de este compromiso al que «ninguna de las partes se opuso» pasan por mantener la integridad física de los reactores y de su residuos nucleares; a que todos los sistemas de seguridad desplegados se mantengan en operación; a garantizar la operación normal y segura de las plantas así como que los sistemas de monitorización de la radiación estén activos para detectar cualquier tipo de incremento de sus niveles y a estar en permanente comunicación ante cualquier incendio.

«Todo el mundo está de acuerdo, sin ninguna excepción de ningún país, de que estos principios deben mantenerse. Pero el primero, el de la seguridad física de la central ha resultado comprometido con lo ocurrido esta noche», ha lamentado.

Así, ha insistido en que si todas las partes están de acuerdo en que estos principios deben mantenerse «las palabras deben significar algo», por lo que se debe actuar en consecuencia. «Es tiempo de reaccionar», ha apostillado Grossi que ha reclamado que «ninguno» de estos principios debe volver a ser comprometido.