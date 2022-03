Elemento del “Estado Mayor Presidencial” amenaza a periodista en la CDMX

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de su gobierno anunció la desaparición del Estado Mayor Presidencial (EMP), cuerpo de élite del Ejército encargado de la seguridad del Ejecutivo Federal, este viernes en la Ciudad de México un sujeto intimidó a una periodista y le dijo que era integrante de se grupo.

El hecho fue denunciado por la periodista Verónica Galán, quien al parecer fue a un restaurante en la colonia Condesa, en la Ciudad de México, cuando dejó su vehículo estacionado se le acercó un hombre de traje que le dijo que pertenecía al EMP y que no podía dejar su automóvil en el lugar.

“Este tipo dice que es del Estado Mayor Presidencial ⁦@lopezobrador_, me dijo que me quitara de donde me estacioné y como me pareció raro tomé video y foto y se acercó a tomar foto de la placa de mi coche y a decir en voz alta que ya tiene mis placas”, denunció en redes sociales.

También explicó que al negarse, el hombre le dijo que una de sus hermanas es reportera y que la denunciaría con ella.

Este tipo dice que es del Estado Mayor Presidencial ⁦@lopezobrador_⁩ , me dijo que me quitara de donde me estacioné y como me pareció raro tomé video y foto y se acercó a tomar foto de la placa de mi coche y a decir en voz alta que ya tiene mis placas pic.twitter.com/RglKk3FrIe — Vero Galán (@verogalan) March 4, 2022

Galán llamó a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para que la ayudara, en un video que grabó se escucha cuando el policía discute con el hombre, aunque por algunos momentos parece que la situación se salía de control, no pasó a mayores.

Aunque el hombre le ofrece una disculpa a la mujer, ella le reclama haberle tomado fotografías a las placas de su vehículo y el miedo que eso le causó, sobre todo en el clima de inseguridad que particularmente viven las mujeres en el país.

Esta situación se volvió tendencia en redes sociales, en donde criticaron la conducta del hombre por afirmar pertenecer al EMP, pues ese grupo ya habría desaparecido y sus integrantes regresado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); sin embargo, también criticaron a Galán.

Así reaccionaron en redes sociales:

Es del estado mayor presidencial de su colonia, porque desde hace 3 años ya no existe. https://t.co/mHjllOJJp0 — MemeYamel (@MemeYamelCA) March 4, 2022

Te chamaquearon, desde hace tres años no existe el estado mayor presidencial — Roxane de Sogdiana López (@Roxane_mx) March 4, 2022

El Estado Mayor Presidencial desapareció hace más de tres años pero hay quienes aún siguen aferrados al pasado y dicen haber sido "amenazados por uno de ellos".



El chiste es ver con que culpar a @lopezobrador_ de sus problemas cotidianos. — Jafet Huipet (@JHRomero_) March 4, 2022

Señora el Estado Mayor presidencial, desapareció hace tres años 🙄



Eso les pasa por ser tan viscerales y no informarse cualquiera de las p3ndejea, por ejemplo yo..



Sea p3ndeja 😂😂😂😂😂😂 https://t.co/LyURZATMj6 — MarAg. (@martuchi63) March 4, 2022