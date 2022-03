“Los periodistas unos pen$%&#”, así la polémica del alcalde de Culiacán contra medios

El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, arremetió contra el medio El Debate y periodistas por cuestionar sus declaraciones, luego de que el funcionario declaró que la mujer “propicia que le causen daño” por no hacer caso a recomendaciones de policías y autoridades.

Al ser cuestionado por periodistas del estado, el alcalde arremetió contra el medio antes mencionado y dijo que solo sacaron de contexto sus palabras.

“El periódico, o quien sacó esa pendejada, está alterando, está sacando de contexto las cosas porque ahí fui correcto. Lean lo que dije, que no se hagan pendejos los que escriben”, sostuvo a reporteros y amenazó con ya no dar entrevistas.

“Eso es lo que le critico a los medios, me vale madres lo que sigan publicando, que se atengan a las consecuencias porque no les voy a dar entrevistas ya”, insistió tras descartar que vaya a ofrecer una disculpa por sus comentarios.

¿Qué dijo Jesús Estrada Ferreiro?

En el audio grabado por dicho medio de comunicación, durante el taller de capacitación policial con perspectiva de género de la Universidad de Policías (Unipol), se puede escuchar al alcalde comentar lo siguiente:

“Si hay condiciones e intenciones de proteger a las víctimas de un delito principalmente las mujeres, niñas, niños y adolescentes, pero repito, me preocupan más las niñas, los niños, y los adolescentes que los adultos, porque muchas veces, y no se trata de re-victimizar a nadie, la mujer misma propicia que le causen el daño porque no hace caso de las recomendaciones. Si su pareja le habla y sale otra vez a la calle, y pues ahí, se los digo por experiencia porque me ha ocurrido y es muy lamentable que esto ocurra, pero pues somos seres humanos y cedemos a cualquier invitación con la supuesta intención de conciliar, de negociar, de arreglar algo, sale la mujer y el tipo con arma y todo, la asesina y después el policía se ve involucrado en el hecho porque no estaba presente cuando ocurrió el hecho, pues no porque eran las cuatro de la mañana y este tiene que irse a su casa a descasar, a dormir osea hace falta más pues, que nosotros como autoridades capacitemos a las víctimas, las aconsejemos de qué tienen que hacer y no hacer para que no corran riesgo, no todo depende el policía...”, comentó.

Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, lamentaron sus declaraciones y aseguraron que nada válida sus comentarios misóginos y violentos contra las niñas y adolescentes en Culiacán y el estado.

“Desde el CMAS nos posicionamos en contra de las declaraciones revictimizantes y misóginas, ejercidas por el C. Presidente Municipal Jesús Estrada Ferreiro. Este tipo de declaraciones abonan a los procesos de impunidad y validan conductas violentas contra Niñas, Adolescentes y Mujeres en el municipio y el estado. Ante esto, exigimos una disculpa pública y que se asegure la capacitación del C. Presidente en el tema”, dice parte del comunicado.

Desde el CMAS nos posicionamos en contra de las declaraciones revictimizantes y misóginas, ejercidas por el C.... Posted by Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses on Wednesday, March 2, 2022

Graves declaraciones

Jan-Albert Hootsen, representante de México del Comité de Protección a Periodistas

Ante la amenaza a los periodistas, el representante de México del Comité de Protección a Periodistas, Jan-Albert Hootsen, consideró como graves las declaraciones del alcalde de Sinaloa, Jesús Estrada.

El activista aseveró que las declaraciones del alcalde podrían ser catalogadas como una forma de intimidación porque así se pueden interpretar, esto por lo que expresó en el momento de que alguna nota no le guste podría haber un problema.

“No es el tipo de comportamiento que un funcionario público debería de tener, nunca al comunicarse con la prensa” señaló Hootsen, representante de la organización internacional de defensa a la libertad de expresión y periodistas.

“Yo creo que estamos en México estamos entrando a un contexto de mucha polarización, esa polarización es bastante negativa, consideró que no ayuda a la libertad de prensa”, valoró Hootsen.

El alcalde abusa de su poder

Ricardo Beltrán, presidente Nacional de la ALienza de Abogados

Por su parte, el presidente Nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán, señaló que la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, deben de atender de forma oficiosa el asunto, al señalar que el alcalde no solo está atentando contra las garantías constitucionales que se refieren a la libertad de expresión, sino que está abusando de su poder.

“Está amenazando, está intimidando y está cuartando la libertad de expresión y quien impida el cumplimiento de ese deber, falta obviamente a la constitución”, aseguró.

Aseguró también que el alcalde Estrada Ferreiro es igual al presidente López Obrador, pues su comportamiento es una réplica exacta a la del mandatario, sobre todo en la manera en la que están actuando tan intolerantes y tratando de atribuirle la responsabilidad que legítimamente les corresponde a ellos, a gentes ajenas,, como es el caso de los medios de comunicación y no asumen su propia responsabilidad.

“Desafortunadamente, es igual a su jefe Andrés Manuel López Obrador, no vamos a permitir que atente con la libertad de expresión, y con la libertad de manifestación... Ya lo hemos señalado. Nosotros apoyamos con todo a la libertad de expresión”, agregó.