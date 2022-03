Tenis.-Ashleigh Barty renuncia a Indian Wells y Miami

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La tenista australiana Ashleigh Barty, número uno del mundo, ha anunciado que no jugará los torneos de Indian Wells y Miami, ambos de categoría WTA 1.000, debido a que no ha podido recuperarse bien físicamente tras su victoria en el Abierto de Australia.

«Desafortunadamente, mi cuerpo no se recuperó de la forma que esperaba después del Abierto de Australia y no he sido capaz de prepararme adecuadamente para Indian Wells y Miami», señaló en un comunicado la tenista ‘aussie’.

De esta manera, Barty no podrá conquistar su tercer título consecutivo en Miami. «No considero que esté al nivel necesario para ganar estos torneos y, como resultado, he decido retirarme de ambos. Me encantan los dos y estoy triste de no estar allí compitiendo, pero mi enfoque está puesto en poner bien mi cuerpo», manifestó.

Por otra parte, la australiana explicó que esperaba estar en forma para la eliminatoria de Copa Billie Jean King que Australia jugará en casa contra Eslovaquia el 15 de abril. «Mi objetivo es representar a mi país en abril. Después de perderme la Copa BJK el año pasado, no veo la hora de volver a vestir de verde y oro», confesó.