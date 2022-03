Estos son los himnos feministas más populares para levantar la voz en el 8M

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y millones de mujeres salen a las calles para levantar la voz en contra de la violencia de género y seguir exigiendo la igualdad de derechos entre el género masculino y femenino para reconocer la lucha de mujeres que han abierto caminos desde hace cientos de años.

Las marchas están acompañadas de canviones que hablan de la lucha femeninista y algunos temas famosos han sido adaptados para avivar la llama feminista, aquí te compartimos algunos de ellos.

Ingrata (versión feminista), Café Tacvba

En 2017, la banda mexicana anunció que ya no interpretarían este tema por considerarlo como una agresión directa contra las mujeres, siendo una representación de violencia feminicida. En 2019 volvieron a tocarla acompañados de la vocalista de Aterciopelados , Andrea Echeverri, quiem adaptó la letra para convertirla en un digno himno feminista.

LETRA

Ingrato, no me importa si me quieres,

Me vale madre si me dejas,

Vengo a romper tu espada

Mandarte a la chingada.

Ingrato, porque soy independiente,

Porque no te necesito,

No soy tu media costilla,

Es respeto lo que exijo,

Ingrato, como madre yo reclamo:

Ni una más es lo que pido,

Ningún macho abusivoviolará a una chava (X2)

Que la violencia se desaparezcala

Tolerancia sea la bandera,

Y no me importa si lloro un poquito

Porque ese poquito, será por tu amor.

No vengas para pedirme

Que tenga compasión de ti

Y vienes luego a decirme

Que quieres estar lejos de mí

Te pido que no regreses

Si no es para darme un poquito de amor

Te pido y te lo suplico,

Por el cariño que un día nos unió.

Ingrato,no me importa si me quieres,

Vale madre si me dejas,

Vengo a romper tu espada

Mandarte a la chingada.

Ingrato,

Porque soy independiente,

Porque no te necesito,

No soy tu media costilla,

Es respeto lo que exijo,

Como madre yo reclamo:

Ni una más es lo que pido,

Ningún macho abusivo violará a una chava.

Ingrato, como madre yo reclamo:

Ni una más es lo que pido,ningún macho abusivo violará a una chava.

Que la violencia se desaparezcala

Tolerancia sea la bandera,

Y no me importa si lloro un poquito

Porque ese poquito, será por tu amor.

Mujeres, Julieta Venegas

El 5 de marzo de 2020, en el marco de los Spotify Awards en el Auditorio Nacional, Julieta Venegas junto con otras intérpretes cantaron Mujeres en honor a las mujeres desaparecidas en México.

El tema fue interpretado por Julieta Venegas, Sol Pereyra, Marian Ruzzi, Silvana Estrada, Yoss Bones, Tessa Ía, Marcela Viejo, Fer Casillas, Marissa Mur, Ensamble Allaire y Carla Sariñana.

LETRA

La mujer debe ser bonita

La mujer debe ser callada

Se mira y se toca

Y no dice nada

De repente sentí algo

Llegó por mi espalda

Me sacudió, voces fuertes

Tan enojadas

Pañuelo en mano para nombrar

A cada mujer desaparecida

Cada muerta solitaria

Por quién no hicimos nada

Puño en alto esto no va más

No callaremos si aquí presentes

Tus viejas maneras derrumbamos ya

Las mujeres se están revelando

Los hombres no saben qué hacer

Todas las fechas en movimiento

Las reglas se vuelven a hacer

Las mujeres se están revelando

Los hombres no saben qué hacer

Todas las fechas en movimiento

Las reglas se vuelven a hacer

Ser padre no es tan difícil

Ser hermano

Ser mi hombre

Te toca aprender a escucharnos

No intentes contar está historia

Mi presente y mi pasado

Con esta voy

Hoy voy a narrarlo

Pañuelo en mano para nombrar

A cada mujer desaparecida

Cada ausente solitaria

Por quién no hicimos nada

Las muertas ya no vendrán

Escúchame bien nunca volverán

Sus nombres marcaremos en tu estatua ya

Las mujeres se están revelando

Los hombres no saben qué hacer

Todas las fechas en movimiento

Las reglas se vuelven a hacer

Las mujeres se están revelando

Los hombres no saben qué hacer

Todas las fechas en movimiento

Las reglas se vuelven a hacer

Va por mi abuela

Va por mi madre

Va por mi hermana

Va por mi hija

Va por mi sombra

Va por mi Rosario

Va por Elena

Va por mis muertas

Va por los sueños

Que se nos fueron

Va por la vida

Para hacerlos

Por las que viven

Por las que fueron

Va por contarlo

Todo de nuevo

Mi muñeca me habló (versión feminista), 31 Minutos

El colectivo chileno Callejeras Autoconvocadas Biobio, entonó una versión feminista del tema del conocido progama televisivo y logró volverse viral rápidamente.

LETRA

Mi muñeca me habló, me dijo lucha

Que no se puede repetir lo que pasa en mi país

Mi muñeca me habló, me dijo lucha

Que hoy depende de ti que mejore este país

Dijo que en marzo las mujeres salgan todas a la calle

Que se tomen los espacios y que nadie más las calle.

Que pelen como mujeres se rebelen al Estado

Digan chao al patriarcado

El feminismo ha llegado

Mi muñeca me habló, me dijo lucha

Que no se puede repetir lo que pasa en mi país

Me dijo cosas muy horrendas

Que no te voy a negar

Que tenemos una ministra

Que no nos sirve pa na’

Que el presidente es un corrupto

Y que tiene que renunciar

Pero seguimos en la lucha

Porque vamos a triunfar

Mi muñeca me habló, me dijo lucha

Que hoy depende de ti

Que mejore este país.

De ti y de mí

De ti y de mí

¡Y de todas!

Canción sin miedo, Vivir Quintana

En 2020, durante el Festival por la Igualdad de la Ciudad de México la cantante Vivir Quintana entonó junto con la inérprete Mon Laferte y otras 40 mujeres la Canción sin miedo en la plancha del zócalo capitalino, previo a marcha del 8 de marzo y al paro del 9.

LETRA

Que tiemble el Estado, los cielos, las calles.

Que tiemblen los jueces y los judiciales.

Hoy a las mujeres nos quitan la calma,

Nos sembraron miedo, nos crecieron alas.

A cada minuto, de cada semana,

Nos roban amigas, nos matan hermanas,

Destrozan sus cuerpos, los desaparecen.

No olvide sus nombres, por favor, señor presidente.

Por todas las compas marchando en Reforma

Por todas las morras peleando en Sonora

Por las comandantas luchando por Chiapas

Por todas las madres buscando en Tijuana

Cantamos sin miedo,

Pedimos justicia,

Gritamos por cada desaparecida.

Que resuene fuerte: ¡NOS QUEREMOS VIVAS!

Que caiga con fuerza, el feminicida.

Yo todo lo incendio,

Yo todo lo rompo

Si un día algún fulano te apaga los ojos.

Ya nada me calla,

Ya todo me sobra.

Si tocan a una,

¡RESPONDEMOS TODAS!

Soy Claudia,

Soy Esther y soy Teresa

Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria

Soy la niña que subiste por la fuerza

Soy la madre que ahora llora por sus muertas

Y soy esta que te hará pagar las cuentas

Un violador en tu camino, Las Tesis

El colectivo feminista chileno Las Tesis creó un himno feminista que ha sido replicado por mujeres de todo el mundo.

LETRA

El patriarcado es un juez,

Que nos juzga por nacer

Y nuestro castigo

Es la violencia que no ves.

El patriarcado es un juez,

Que nos juzga por nacer

Y nuestro castigo

Es la violencia que ya ves.

Es feminicidio

Impunidad para el asesino

Es la desaparición

Es la violación

Y la culpa no era mía,

Ni dónde estaba,

Ni cómo vestía

Y la culpa no era mía,

Ni dónde estaba,

Ni cómo vestía

Y la culpa no era mía,

Ni dónde estaba,

Ni cómo vestía

Y la culpa no era mía,

Ni dónde estaba ,

Ni cómo vestía

El violador eras tú

El violador eres tú

Son los pacos (policías)

Los jueces

El estado

El presidente

El estado opresor es un macho violador

El estado opresor es un macho violador

El violador eras tú

El violador eres tú

Duerme tranquila niña inocente,

Sin preocuparte del bandolero,

Que por tus sueños dulce y sonriente

Vela tu amante carabinero.

El violador eres tú

El violador eres tú

El violador eres tú

El violador eres tú

Arroz con leche (versión feminista), Carolina Nazar

La canción infantil fue adaptada en 2015 por la profesora mexicana Carolina Nazar para su aula de primaria y se ha utilizado por otros profesores e incluso en hogares de México.

LETRA

Arroz con leche

Yo quiero encontrar

A una compañera que quiera soñar

Que crea en sí misma

Y salga a luchar

En busca de sus sueños y más libertad

Valiente sí

Sumisa no

Feliz, alegre, fuerte te quiero yo

