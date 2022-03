Fútbol.-Crónica del Real Madrid – Real Sociedad, 4-1

El Real Madrid manda un mensaje a Mbappé

Los blancos amplían su liderato tras golear a la Real (4-1) antes de recibir al PSG en la Champions

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid envió este sábado un mensaje convincente a Kylian Mbappé a cuatro días de verse las caras en los octavos de final de la ‘Champions League’, tras golear con determinación a la Real Sociedad (4-1) en un partido que carga el depósito merengue antes de afrontar el combate más importante de la temporada el próximo miércoles.

Todo el Bernabéu conocía los peligros del conjunto ‘txuri urdin’, al que se le da especialmente bien la capital de España desde que Imanol Alguacil es su técnico. Así fue el comienzo, fulgurante para los donostiarras -aupados por un penalti de Mikel Oyarzabal- que hizo temblar los cimientos de la Castellana.

Los de Ancelotti no perdieron los nervios y pudieron recomponerse en el centro del campo, donde no echaron de menos a Kroos con un gran Camavinga y un Modric que todo lo acapara. El técnico italiano no realizó rotaciones para dar descanso -algo habitual- y sufrió en un arranque donde Carvajal lo complicó todo con un penalti sin discusión sobre Silva. Un pisotón evidente a todas luces.

Oyarzabal no desaprovechó el regalo para adelantar a los ‘txuri urdines’ desde los 11 metros. La Real se acomodó sobre el verde del Bernabéu y no tuvo problemas para contener el flujo ofensivo de su rival. Los merengues llevaron la iniciativa desde ese momento, pero fueron incapaces de encontrar el hueco para hacer daño a su rival.

La Real fue menguando y defendió con frecuencia con 10 jugadores en su área, superada en muchas facetas por su oponente. Cuando quedaban cinco minutos para el descanso apareció un gol más que previsible dada la impermeabilidad de los visitantes. Tuvo que ser desde fuera del área y con algo de fortuna después de que Illarramendi desviase el balón.

El exjugador del Real Madrid, que estuvo en la anterior etapa de Ancelotti, corrigió la trayectoria del disparo y confundió a su compañero Remiro. El Bernabéu no sabía que todavía lo mejor estaba por llegar -tan solo dos minutos después- en una auténtica obra de arte con la firma de Luka Modric, que hizo ‘magia’ desde la frontal.

El croata escondió el balón pisándolo como si fuese un pívot de fútbol sala y encañonó el fondo de las mallas con un zapatazo letal. El gol hizo estallar a la grada merengue, que culminó su empeño con una remontada exprés que tuvo su continuación en la segunda mitad. Y eso que la Real se opuso con resistencia.

A 20′ para el final apareció el gol de Karim Benzema, que estaba pendiente, pero el VAR lo anuló por un milimétrico fuera de juego. Cinco minutos después llegó su redención en una jugada de Vinicius que el árbitro no vio, pero sí el vídeo. El ‘chivatazo’ llevó a los 11 metros y Benzema no falló en la pena máxima. Era un gol que valía media Liga.

En los diez minutos finales, ya sin el ritmo alto en la presión, el Real Madrid siguió dominando a la Real y puso la puntilla con un tanto del recién entrado Marco Asensio. El balear definió con clase una asistencia sobresaliente de Dani Carvajal. El triunfo eleva a ocho puntos la ventaja de los blancos sobre el Sevilla tras el empate del cuadro andaluz en Mendizorroza.

Ancelotti apretó los puntos, celebró con vehemencia la victoria y sus jugadores, conscientes del reto, ya han mandado -indirectamente- un mensaje a Mbappé. El billete para cuartos será muy caro el próximo miércoles en un Santiago Bernabéu que sabe mucho del significado que tienen las noches europeas. FICHA TÉCNICA.

–RESULTADO: REAL MADRID, 4 – REAL SOCIEDAD, 1 (2-1, al descanso).

–ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal (Lucas Vázquez, min.84), Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Camavinga, Modric (Ceballos, min.82); Rodrygo (Asensio, min.77), Vinicius (Marcelo, min.82) y Benzema (Mariano, min.84).

REAL SOCIEDAD: Remiro; Zaldua (Elustondo, min.64), Pacheco (Djouahra, min.46), Le Normand, Zubeldia, Gorosabel; Illarramendi (Zubimendi, min.64), Merino; Silva (Rafinha, min.46), Oyarzabal e Isak (Sorloth, min.80).

–GOLES:

0-1, min.10, Oyarzabal, de penalti.

1-1, min.40, Camavinga.

2-1, min.43, Modric.

3-1, min.75, Benzema, de penalti.

4-1, min.79, Asensio.

–ÁRBITRO: Gil Manzano (C.Extremeño). Amonestó con tarjeta amarilla a Zaldua (min.58) y Merino (min.81) en la Real Sociedad.

–ESTADIO: Santiago Bernabéu. 52.410 espectadores.