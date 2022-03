Fútbol.- Xavi: “¿Haaland? No puedo dar detalles, estamos trabajando”

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que están «trabajando» en construir el equipo de la próxima temporada y que no puede «dar detalles» sobre si están negociando con el noruego Erling Haaland, además de avisar del peligro de enfrentarse este domingo al Elche, un equipo «muy físico» y ante el que deberán igualar su «intensidad».

«No puedo dar detalles. Lo único que puedo decir es que estamos trabajando por el presente y el futuro del club. En el momento en el que podemos anunciar cosas, somos los primeros que lo anunciamos, como ayer con Pablo Torre, que es un jugador con proyección», declaró en rueda de prensa cuando se le preguntó por el delantero del Borussia Dortmund.

La llegada del noruego y la probable del francés Kylian Mbappé al Real Madrid dotarían, según el preparador azulgrana, de más prestigio a LaLiga Santander. «Cuantos más futbolistas de este nivel, claro que mejoraría. Mejoraría LaLiga, mejorarían los clubes y LaLiga sería incluso más atractiva», manifestó.

En este sentido, explicó que «no toca» hablar de posibles incorporaciones como la del defensa danés Andreas Christensen, ahora en el Chelsea. «Entiendo el interés, pero estamos cuartos. No es momento de hablar ni de fichajes ni de futuro. Estamos en una buena dinámica», afirmó, y se mostró «encantado» con Gerard Piqué, que ha dado «un paso adelante tremendo» y del que espera que continúe muchos años en el equipo.

Sobre el hecho de que él mismo se implique en los fichajes, cree que puede ser «una de las ventajas» para conseguir que firmen. «Más allá del haber sido, es explicar el proyecto, la confianza, no engañarle y ser honesto con el jugador que queremos fichar. Hay que explicarle el proyecto, el modelo, la idea de juego, que va a disfrutar, el club, que es el mejor el mundo, la ciudad… Lo más importante es que no he visto todavía a ningún jugador que haya dicho que no al Barça. Todos quieren venir. Después hay cláusulas, circunstancias personales», advirtió.

Sobre la situación del equipo, el técnico catalán aseguró que es posible que esté «mejor» que algunos rivales, pero que es algo que deben «demostrar en cada partido». «No estamos en una situación para nada cómoda, aunque las sensaciones son buenas», expresó, antes de hablar del duelo ante los ilicitanos.

«Es un partido complicado porque el Elche está en una situación más o menos cómoda. Con Francisco han mejorado muchísimo y no han perdido en casa desde que llegó. Es un equipo muy físico, que ponen muchos centros desde la banda y que nos complicó mucho en el Camp Nou. Son un equipo muy intenso. Tenemos que igualar la intensidad, ser dominadores. Es un partido trascendente para nosotros y debemos intentar seguir esta dinámica», prosiguió.

También aventuró que probablemente realizará rotaciones en la delantera. «Tenemos cinco partidos en dos semanas. Será importante la gestión de minutos, el cansancio, la fatiga, sanciones, posibles molestias… En ataque tenemos 7-9 futbolistas que pueden jugar perfectamente, estoy encantado como entrenador. Hace dos meses no podíamos escoger. Es una ventaja para mí y para el equipo, es competencia y mejora el equipo», expuso.

Por último, Xavi aseguró que su comparación entre Pedri y Andrés Iniesta le salió «de manera natural». «Es la sensación que tengo cuando le veo jugar, que me recuerda a Andrés. Ya dije que las comparaciones son odiosas, no las haré más. Por más críticas que me hagan, no voy a pensar que no me recuerda a Andrés, es así», reiteró.

«Salvando las distancias, porque la carrera que ha hecho Andrés es inigualable. Iniesta es el mayor talento que he visto en el fútbol español en la historia. Sé cómo es Pedri, que esto no le va a afectar, le va a motivar. Pedri no tiene miedo, es muy natural y muy normal», subrayó.