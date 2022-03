Hombre que mató a sus 3 hijas estaba en EEUU ilegalmente

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — El hombre armado que mató a sus tres hijas, a un acompañante que supervisaba su visita con ellas y luego se suicidó en una iglesia del norte de California esta semana se encontraba en Estados Unidos de manera ilegal, dijeron el viernes funcionarios de inmigración.

David Mora, de 39 años, sobrepasó el límite de su visado tras ingresar a California desde su país natal, México, el 17 de diciembre de 2018, con una visa de visitante no inmigrante, dijo a The Associated Press Alethea Smock, vocera del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

No dijo en qué momento expiró su visa. Pero debido a que ya había expirado, el ICE pidió que se le notificara cuando fuera liberado de la cárcel la semana pasada tras haber sido arrestado en el condado Merced por agredir a un oficial de la Patrulla de Carreteras de California.

El Departamento de Policía del condado Merced dijo a la AP que, de acuerdo con la llamada ley santuario de California, no le notifica a los funcionarios de inmigración sobre las personas bajo custodia que son liberadas, y el ICE nunca recibió ningún aviso. Esta ley estatal de 2017 restringe la cooperación de la policía local con los funcionarios federales, excepto cuando los inmigrantes están acusados de delitos muy graves.

Los disparos en una iglesia de Sacramento ocurrieron el lunes durante una visita semanal supervisada que Mora tenía con sus hijas, de 13, 10 y 9 años. La policía no ha revelado el motivo, pero la confirmación de que estaba en el país de forma ilegal proporciona una posible razón: Mora podría haber temido ser deportado y separado de sus hijas.

El departamento del comisario del condado Sacramento, Scott Jones, ha revelado pocos detalles hasta ahora, incluyendo cuándo y cómo Mora obtuvo un arma de fuego y de qué tipo era. La agencia no hizo comentarios al respecto el viernes.

Mora fue detenido el 23 de febrero por cargos de resistirse al arresto, agresión a un agente de policía y conducir bajo los efectos del alcohol. Cinco días después abrió fuego en el interior de una iglesia en Sacramento.

El régimen de visitas semanales con sus hijas fue autorizado bajo una orden de alejamiento de cinco años obtenida por la exnovia de Mora, que era la madre de las niñas. La orden decía que él había amenazado varias veces con matarla, asustó a sus hijas y dijo que se suicidaría.

En una respuesta a la solicitud de la orden judicial, Mora dijo que no tenía armas. Su exnovia también dijo que no tenía conocimiento de que él tuviera armas de fuego.

No está claro si Mora, también conocido como David Fidel Mora Rojas, enfrentaba un riesgo significativo de ser deportado a pesar del interés de los funcionarios de inmigración tras su detención. Aunque el ICE había pedido que se le notificara de la liberación de Mora, los funcionarios de inmigración no tomaron ninguna medida adicional para deportarlo después de que fuera liberado bajo fianza.

___

Dazio informó desde Los Ángeles. El periodista de The Associated Press Elliott Spagat contribuyó desde San Diego.