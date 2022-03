Fútbol/Champions.- Verratti: “Hay que hacer un gran partido, ante el Real Madrid no es suficiente el 80 por ciento”

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El centrocampista italiano del Paris Saint-Germain, Marco Verratti, cree que no deben pensar «demasiado» en cómo jugaron el partido de ida antes de medirse este miércoles al Real Madrid en el Santiago Bernabéu con el billete a los cuartos de final de la Liga de Campeones en juego, y subrayó que no les bastará con jugar «al 80 por ciento» y que tienen argumentos tanto para poder «controlar el juego» como para hacer daño «al contragolpe».

«Creo que no deberíamos pensar demasiado en el partido de ida, en el resultado que tuvimos, es como si hubiésemos jugado la primera parte y aún nos quedara la segunda por jugar. Tenemos una pequeña ventaja, pero eso no significa nada, no podremos intentar defender, sobre todo porque no es nuestro juego y no sabemos cómo hacerlo», subrayó Verratti en una entrevista a la web de su club.

El internacional dejó claro que deben ir al Santiago Bernabéu «con una mente grande y con mucha personalidad». «Tendremos que intentar hacer nuestro juego y estar al cien por cien, ya sea mental o tácticamente. En lo individual también, porque será muy importante ganar los duelos, ya sea en defensa o en el centro del campo», apuntó.

«Tenemos que dar el máximo para hacer un gran partido porque contra el Real Madrid jugar al 80 por ciento no será suficiente. No nos van a dar regalos, te tienes que merecer esta calificación e ir allí para ganar», añadió.

Verratti insistió en que deberán hacer «un gran partido, mejor incluso que el del Parque de los Príncipes». «Sabemos que estos jugadores, en casa, jugarán de manera diferente. Después, sabemos los ingredientes a poner para ganar un partido», advirtió.

«Lo que quiero decir es que con los jugadores que tenemos, para mí, podemos llegar a controlar el juego. También tenemos un equipo que puede jugar al contraataque porque con la velocidad que tenemos arriba, con los grandes jugadores que pasan, con Messi, Neymar, Di María, Mbappé, cuando tenemos espacios, llegamos a ser aún más peligroso. Conocemos a este equipo y nos prepararemos para este partido como lo hicimos para el de ida y estoy seguro de que estaremos listos», añadió el italiano.

Verratti se confiesa «enamorado» del PSG, un equipo «especial en todo y que algún día hará incluso más de lo que hace hoy y será aún más magnífico». «Todos sabemos que tenemos un gran objetivo y lo damos todo para lograrlo. Sabemos que también hay otros equipos que tienen el mismo, pero cada vez estamos más cerca», recalcó.

«Hicimos una final y una semifinal durante dos años consecutivos y no es fácil lograrlo en esta competición donde siempre nos vamos a encontrar con grandes equipos, pero hay que intentarlo y darlo todo. No debes arrepentirte, estar al cien por cien y luego podemos salir del campo con la cabeza alta porque lo dimos todo», sentenció el centrocampista.