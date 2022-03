Un herido perdió el ojo, 19 han sido dados de alta: Mauricio Kuri

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, aseguró que 19 de los heridos de los hechos violentos que se suscitaron en el estadio La Corregidora durante el Querétaro-Atlas del 5 de marzo, fueron dados de alta. No obstante, notificó que otro de los lesionados perdió el ojo y otro más se mantiene grave.

En una entrevista que el mandatario estatal concedió al programa matutino “Despierta”, emitido por Televisa, Kuri González habló sobre los lesionados, las acciones a seguir y sobre los cuestionamientos a las versiones oficiales.

“Hay 26 personas que ingresaron al hospital, de los cuales 19 ya fueron dados de alta tenemos en este momento cuatro que ya están en un código amarillo, que su vida no tiene peligro. Uno de ellos perdió el ojo, que se trasladó a la ciudad, que es queretano, se fue a la Ciudad de México a tratárselo de salvar. Perdió el ojo, y tenemos uno que sigue, digamos grave”.

El gobernador señaló que en Querétaro siguen “consternados” con lo acontecido, y calificó de “increíble” que no haya habido muertos, pues las imágenes que circularon en redes son impactantes. “Para mí ver las imágenes, pues también es increíble que no estén muertos, porque literal se ven inertes los cuerpos; sin embargo, mi responsabilidad es decir la verdad”, aseveró.

Por otra parte, refirió que no se está ocultando información desde el gobierno del estado y aseguró que las indagatorias se están haciendo con seriedad. “Lo más fácil para una autoridad sería ir y agarrar a dos que tres y decir ya tenemos a tres personas, pero esto va en serio”, explicó.

“Esta es la realidad, cuando me dicen, oye es que no es cierto, están escondiendo muertos. ¿Cómo podemos hacer para hacer eso? Y ¿qué ganaría yo? Al contrario, esto me llena de muchísima indignación, de muchísima rabia y lo que dije ayer fue en serio. Vamos por estos, digamos, inadaptados”

— Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro.