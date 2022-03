Retornan a turistas rusos varados en el Caribe por la guerra

VARADERO, Cuba (AP) — Cientos de turistas rusos que quedaron varados en playas de Cuba y República Dominicana luego de que la Unión Europea cerró su espacio aéreo a los aviones comerciales de Rusia en respuesta a la invasión a Ucrania, fueron enviados de regreso a su país en varios vuelos chárter.

Entre la tarde del domingo y la mañana del lunes saldrán cuatro vuelos desde el famoso centro turístico de Varadero hacia Moscú con poco más de 1.800 vacacionistas, dijo a The Associated Press una funcionaria aeroportuaria cubana, que pidió no se le identificara porque no estaba autorizada a hacer declaraciones públicas.

Cientos de estos turistas rusos llegaron desde Santo Domingo la tarde del domingo al Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero. Posteriormente, partió el primer vuelo con más de 400 pasajeros, incluida una pareja con un bebé, en un avión de la aerolínea rusa Norwind.

El turista Alexei Ibanobich dijo a la AP que “yo quiero que los cubanos y los rusos vivan juntos en paz porque los ayudamos cuando éramos la Unión Soviética, y quiero que le digan al mundo que los rusos no matamos… sólo nos estamos defendiendo de vez en cuando. Queremos paz”.

“¡Amamos a Cuba!», gritó otro viajero ruso al entrar al avión.

La embajada de Rusia en La Habana informó en su cuenta de Twitter que en la víspera fue trasladado desde Cuba un primer grupo de 300 de sus ciudadanos en un avión de la aerolínea rusa Aeroflot.

Según la prensa cubana, el consejero de turismo de la embajada de Cuba en Moscú, Juan Escalona, dijo que actualmente hay más de 5.500 vacacionistas rusos en la isla. En tanto, la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (ATOR) indicó que hay alrededor de 18.000 turistas de ese país que se encuentran varados en diferentes destinos del Caribe luego de las prohibiciones aeroportuarias impuestas por la Unión Europea a Moscú.

Los rusos representan un segmento importante en la industria del turismo en Cuba, que se ha visto golpeada fuertemente al reducirse el flujo de visitantes debido a la pandemia, según las autoridades.