Ucrania.- Un candidato al gobierno de Sao Paulo renuncia al filtrarse unos audios machistas sobre refugiadas ucranianas

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El diputado brasileño Arthur do Val ha presentado su renuncia como precandidato al gobierno de Sao Paulo después de que se filtraran unos audios en los que realizaba comentarios machistas sobre refugiadas ucranianas.

Conocido como ‘Mamãe Falei’, el precandidato por el partido Podemos ha explicado en su carta de renuncia que la búsqueda de una tercera vía para el nuevo gobierno de Sao Paulo no merece verse interrumpida por sus «lamentables palabras» y ha lamentado haber roto «la confianza» que han depositado él.

«No tengo compromiso con el error. Por eso me he puesto en contacto con la presidenta de Podemos, Renata Abreu, para retirar mi precandidatura al gobierno de Soo Paulo», ha anunciado Do Val en sus redes sociales.

Los audios se han filtrado este fin de semana y en ellos se puede escuchar a Do Val decir que las ucranianas «son más fáciles porque son pobres». Estas machistas apreciaciones las realizó tras viajar a la frontera de Ucrania con Eslovaquia como integrante del colectivo Movimiento Brasil Libre (MBL) para ayudar en la crisis.

En otro momento, Do Val cuenta que en las colas de refugiados que intentaban cruzar desde Ucrania a Eslovaquia solo había «diosas» y que ni «la mejor discoteca de Brasil le llega a los pies» a las filas de refugiados, cuenta ‘O Globo’.

Estas palabras provocaron que Do Val en una primera declaración de disculpas llegara incluso a tener que negar que había viajado hasta aquella zona para hacer turismo sexual. «Quiero que ustedes separen las acciones de las palabras. Acepto ser juzgado por lo que dije, pero no acepto serlo por lo que no hice», dijo.

«Me equivoqué, no es eso lo que pienso (…). Fue machista, lo asumo, pido disculpas a todas las mujeres», dijo en esa primera disculpa, aunque pretendió matizar lo ocurrido afirmando que esas declaraciones se dieron entre «un grupo de amigos» y que se permitió las «chiquillada» al «exagerar» todo aquello.

Estos excesos se han topado con la condena de sus compañeros de partido, como el exministro de Justicia y precandidato de Podemos a la Presidencia de Brasil, Sergio Moro, quien negó que planeara formar dupla con él para las próximas elecciones de octubre. El partido le ha abierto ya un expediente disciplinario.

Por otro lado, el movimiento MBL del que forma parte ha mostrado en un comunicado su rechazo a estas palabras y ha pedido disculpas a todas las mujeres y a quienes haya podido sentirse atacadas, pidiendo al mismo tiempo que este episodio no sirva para «invalidar» el objetivo del viaje, para el que se logró recaudar «más de 250.000 reales (unos 45.500 euros).

Para la Sociedad Ucraniana de Brasil (Subras) estas palabras son «repugnantes y tenebrosas» y no solo ofendió a las mujeres a las que hizo referencia, sino todas. Ataca también a nuestros orígenes e historia. (…) Aprovecharse a cualquier nivel de la fragilidad en un estado de guerra, además de condenable, inhumano».