Diputada del PAN ingresa al Congreso de la CDMX escoltada para protegerse de acoso sexual

Por primera vez en la historia, una diputada ingresó al Congreso de la Ciudad de México con seguridad privada, luego de haber sufrido acoso sexual por parte de un compañero del partido de Morena.

En entrevista con Grupo Milenio, la integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Luisa Gutiérrez contó que contrató un escolta luego de que el pasado 14 de diciembre del durante la sesión del congreso capitalino sufrió de abuso y acoso sexual por parte de Nazario Norberto, diputado de Morena.

“Tuve la ventaja que en mi caso hay video de la sesión antes de arrancar, yo estaba viendo hacia el Pleno y el diputado se me acerca por detrás y es cuando me abraza, me abraza por la cintura y se pega a mí y luego yo me echo para atrás, y le digo ¡ya diputado! ¿De qué se trata? Me van a disculpar, pero le dije usted no entiende, y le dije una palabra. Y él me dijo, ay perdón, no sabía que te molestaba y yo le dije, hazte güey”, comentó.

“La ventaja de esto es que el video yo lo encuentro un mes después y yo ante la Fiscalía, desde un primer inicio le había hecho la relatoría exactamente de los hechos de cómo había entre nosotros un sarcasmo de ¿qué te crees? Incluso en el mismo video se alcanza a ver cómo volteo a ver a una diputada de Morena y le pongo cara de ¿cómo? ¿qué es esto? ¿cómo se atreve este señor?”, agregó.

Ante está situación, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y presidente de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, Héctor Díaz Polanco, avalaron que la diputada panista pudiera entrar al recinto legislativo con su guardaespaldas, aunque dicha acción fue criticada por Morena.

“Entonces a partir de esta discusión sobre soberanía y autonomía, yo aplaudo muchísimo que el Congreso de la Ciudad de México, a través de su presidente, decide que es mucho más importante resguardar la vida de una mujer y cuidarla, y más allá de temas políticos o de temas jurídicos, entonces me permite el ingreso de una persona que es de toda mi confianza, que además yo sé que me cuida y no se va a propasar conmigo, y no se va a prestar incluso a un tema distinto que no sea mi protección absoluta, y entonces es cuando el Congreso da una decisión histórica”, explicó.

Por su parte, Nazario Norberto, aseguró que “el que nada debe, nada teme”, por lo que prevé que la FGJCDMX de resolución al caso, el cual asegura que ganará, para después contra demandar a la diputada.

