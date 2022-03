Jordania.- El príncipe Hamza pide perdón al rey Abdalá II de Jordania por el complot del año pasado

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El príncipe Hamza bin Husein, hermanastro del rey Abdalá II de Jordania, ha pedido disculpas por el complot que habría liderado el año pasado contra el monarca y por lo cual fue puesto en arresto domiciliario, según cuenta este martes la Casa Real.

En una carta enviada a Abdalá II, el príncipe Hamza ha reconocido que cometió «un error» y que ha asumido «la responsabilidad de sus acciones y ofensas hacia Jordania y el rey», incluyendo «los incidentes» por «el caso de sedición», prometiendo su «fidelidad» a la Constitución jordana.

«El año pasado, nuestra amada Jordania soportó un periodo difícil y un capítulo lamentable en su historia. Sin embargo, nuestro país perseveró (…). Los meses que han pasado desde entonces me han brindado la oportunidad de reflexionar y me veo obligado a escribirle, hermano mayor y cabeza de nuestra familia, con la esperanza de que podamos pasar página», ha escrito Hamza.

«Me he equivocado, majestad, y errar es de humanos. Por lo tanto, asumo la responsabilidad por las posiciones que he tomado y las ofensas que he cometido contra usted y nuestro país, que culminaron en los eventos del caso de sedición. Busco el perdón de su majestad, sabiendo que siempre ha sido muy indulgente», ha pedido en su carta el hermanastro de Abdalá II.

Este caso supuso un terremoto político en Jordania, tanto por enturbiar la habitual estabilidad política del reino como por aplicar directamente a personas del entorno del rey, entre ellos el antiguo príncipe heredero Hamza, que perdió el título cuando Abdalá II proclamó a su hijo como sucesor.

El Gobierno jordano se esforzó tras destaparse el escándalo para aclarar que Hamza no sería juzgado e incluso el propio rey aseguró que su hermanastro –son hijos del mismo padre– estaba «comprometido» con la familia real y con los intereses del país «por encima de cualquier otra consideración».

La Casa Real anunció el 22 de abril la liberación de 16 detenidos en el marco del caso tras «una petición de perdón de varios de los detenidos». Tres meses después, un tribunal jordano sentenció a quince años de cárcel a los dos principales acusados del caso, Basem Ibrahim Yusef Auadalá y Sharif Zaid Husein.