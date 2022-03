Montero dice sobre el Rey emérito que cada vez hay más gente que cuestiona que la justicia sea igual para todos

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha opinado este martes que tiene la sensación de que cada vez hay más gente en España que tiene una «clara conciencia» de que la justicia no funciona igual para todos, tras el comunicado que hace unas horas ha hecho público Zarzuela sobre el Rey emérito después de que la semana pasada la Fiscalía del Tribunal Supremo diera carpetazo a las diligencias de investigación abiertas sobre la fortuna de Juan Carlos I.

«Tengo la sensación que cada vez hay más gente en nuestro país que tiene una clara conciencia de que la justicia no funciona igual para todos», ha señalado la ministra de Igualdad, al tiempo que ha añadido que se trata de la «peor noticia» para los monárquicos y, sobre todo, para la democracia española.

Así lo ha trasladado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntada por una valoración del comunicado que hizo público el Palacio de la Zarzuela en el que da cuenta de una carta enviada por el Rey emérito a su hijo Felipe VI en la que le informa de su deseo de regresar con frecuencia a España, aunque continuará residiendo en Abu Dabi.

La dirigente de Unidas Podemos no ha entrado a valorar si considera que no se han cumplido las leyes y ha reiterado zanjando este asunto: «Creo que hay muchísima gente que tiene esa sensación, que la justicia no es igual para todos».