Los fondos soberanos, una herramienta de presión en el conflicto entre Ucrania y Rusia

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Los fondos soberanos son una herramienta de presión económica en el conflicto ucraniano, que se une a otras sanciones impuestas a Rusia ante los ataques que se han venido registrando en las últimas semanas.

Así lo ha señalado el decano de la IE University, Manuel Muñiz, durante su intervención en la presentación del estudio ‘Informe Fondos Soberanos 2021’, elaborado por el Center for the Governance of Change de IE University junto a ICEX-Invest in Spain y que ha sido presentado este miércoles.

«La actuación de estos fondos forma parte de un abanico enorme de herramientas que tenemos para ejercer presión, intentar revertir y contener lo que se está produciendo sobre el terreno», ha destacado Muñiz.

Muñiz ha expuesto los ejemplos de los fondos soberanos de Noruega y Australia, entre otros, que ya han desinvertido en Rusia.

El primero tenía el año pasado más de 3.000 millones de dólares (2.731 millones de euros) invertidos en el país, en tanto que su inversión acumulada en Gazprom se acercaba a los 900 millones de dólares (819 millones de euros).

La del banco Sberbank, por su parte, ascendía a unos 700 millones de dólares (637 millones de euros), entre otras inversiones. «Esto es una decisión significativa», ha incidido el decano, y ha añadido que la economía se encuentra en un proceso de desmantelamiento de buena parte de la interdependencia económica con Rusia.

La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha destacado en su intervención que este conflicto tendrá un impacto económico en todas las economías, y que si bien en España este será menor, habrá que estar «atentos» porque la interdependencia económica y la dependencia energética «dejarán sentir» algunos de los efectos.