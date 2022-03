Montero asegura que la Ley del ‘sólo sí es sí’ y la ‘Ley Trans’ son “de las más valoradas”

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este miércoles, durante el Pleno del Congreso, que «las leyes feministas siempre encuentran muchas trabas y después son de las que más consenso social generan», poniendo de ejemplo la Ley ‘sólo si es sí’ o la Ley Trans, «de las más valoradas de toda la acción legislativa de este Gobierno».

Así lo ha señalado en respuesta a la diputada de ERC, Pilar Vallugera, que ha preguntado a la ministra sobre los avances legislativos conseguidos por su Departamento en lo que va de legislatura.

Durante su turno, Montero ha desgranado las acciones puestas en marcha por su Departamento. «Si hablamos estrictamente de leyes, en los dos últimos años hemos prohibido el SAP (Síndrome de Alienación Parental) y el régimen de visitas ante el más mínimo indicio de maltrato; hay dos leyes en tramitación, la Ley del ‘sólo sí es sí’ y la Ley Trans y de derechos LGTBI; y hay al menos tres leyes claramente feministas que están en el marco de negociación del Gobierno, como son la Ley del aborto, la Ley de Trata y la Ley de Familias», ha detallado.

En un sentido más amplio de políticas públicas, Montero ha recordado también que su Ministerio puso en marcha, a dos días de la declaración del estado de alarma, un plan de contingencia para garantizar como servicios esenciales la atención integral a las víctimas de violencia de género, y se amplió el teléfono 016 para que atienda no solamente a víctimas de violencia en el ámbito de la pareja o la expareja, sino a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Asimismo, ha destacado las medidas para garantizar la igualdad retributiva en las empresas, el Plan Corresponsables, la actualización y blindaje del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y el plan de medidas urgentes para reforzar la detección precoz y la actualización de los protocolos para garantizar la atención específica de las mujeres víctimas de violencia, entre otras cuestiones.

«Soy muy consciente de que esto es posible primero por la fuerza del movimiento feminista y, segundo, porque aquí en esta Cámara hay una mayoría progresista, plurinacional y feminista también, que lo está haciendo posible. Honestamente, nunca es suficiente hasta que no acabemos con el machismo y las desigualdades, pero también en honor y en reconocimiento al equipo del Ministerio de Igualdad, creo que es muy difícil correr más», se ha congratulado.

Desde ERC, Vallugera ha lamentado, con respecto a la Ley Trans que, aunque esté en tramitación, sus plazos han sido agotados y todavía no se ha remitido al Congreso, y que no haya sido derogada aún la reforma que hizo el PP en 2015 de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. «Si no lo hacemos, vamos a retroceder, ahora es el momento», ha instado la diputada.

«Señora ministra, si algo nos enseña la lucha feminista es que los derechos se luchan y se ganan en las calles. Se mandatan en las urnas, pero cristalizan en el BOE. Ustedes tienen la responsabilidad y la posibilidad de avanzar y de consolidar en los derechos feministas. Lo que nos viene encima va a suponer el retroceso de décadas (…) cuando aprieten el acelerador, ahí estaremos», ha concluido.

Montero ha dado la razón a Vallugera, pero ha precisado que «es difícil correr más». «Aun así, metemos el acelerador porque esta mayoría parlamentaria feminista lo exige y, sobre todo, lo necesitan las mujeres de nuestro país con urgencia para vivir vidas libres de violencia y también para tener tiempo para vivir», ha concluido.