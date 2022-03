Portaltic.-Nothing logra una ronda de financiación de 70 millones de dólares y anuncia keynote para el 23 de marzo

NOTHING (NOTHING/Europa Press)

MADRID, 9 (Portaltic/EP)

La marca de tecnología de consumo Nothing, con sede en Londres, ha confirmado una recaudación de fondos Serie B de 70 millones de dólares, coliderada por EQT Ventures y C Ventures y con la participación de GV, Tony Fadell’s Future Shape, Gaorong Capital y Animoca Brands. Asimismo, anuncia una keynote virtual -denominada ‘The Truth’- para el próximo 23 de marzo de 2022 para anunciar las novedades de la compañía para este año.

«Con esta ronda de financiación, tenemos el combustible para hacer realidad la siguiente fase de nuestra visión con el objetivo de crear un futuro digital sin fisuras», confirma Carl Pei, CEO y cofundador de Nothing, quien se ha mostrado «muy agradecido por el apoyo de la comunidad e inversores». «Nuestro primer año fue un primer calentamiento, y estamos deseando desvelar en este próximo evento lo que estamos creando y trabajando en Nothing», ha apostillado.

La financiación se utilizará para crear nuevas categorías de productos en colaboración con Qualcomm Technologies y su plataforma Snapdragon, y hacer crecer las operaciones del nuevo Centro de Diseño de Nothing en Londres, dirigido por Adam Bates, antiguo director de Diseño de Dyson. En el evento del próximo 23 de marzo a las 15:00 horas la empresa ofrecerá distintos anuncios sobre lo que está por venir durante este 2022.

La nueva inversión eleva el total recaudado por Nothing a 144 millones de dólares hasta la fecha, incluyendo los 1,5 millones de dólares de la primera ronda de inversión realizada con la comunidad y que batió un tiempo récord, recaudando 1 millón de dólares en tan sólo 54 segundos.

«Estamos encantados de respaldar a Nothing en esta nueva ronda de financiación. Durante mucho tiempo, la industria de la tecnología de consumo ha estado dominada por las mismas marcas, ofreciendo a los clientes productos estáticos y poco inspiradores. Nothing representa un nuevo y prometedor futuro, que combina un diseño innovador, pensado en la sostenibilidad, y una visión de futuro que ayuda a reflexionar y reimaginar cómo usamos e interactuamos con nuestra tecnología», ha señalado Ted Persson, socio en EQT Ventures.

Por su parte, Adrian Cheng, fundador de C Ventures y CEO de New World Development, se muestra «entusiasmado» de apoyar la misión de Nothing de «romper con la hegemonía de los gigantes de la tecnología de consumo» y embarcarse en un «ambicioso viaje para desafiar el status quo». «Estamos orgullosos de respaldar a un joven emprendedor como Carl Pei, que comparte nuestra visión de involucrar a las nuevas generaciones con un enfoque artístico», ha sentenciado.

Nothing presentó su primer producto en agosto 2021, los ear (1), unos auriculares inalámbricos que son neutrales en materia de emisiones de carbono, y que consiguieron unas ventas de más de 400.000 unidades en tan solo unos meses. «Los ear (1) marcan el primer paso de lo que será una serie de productos perfectamente conectados, que se distinguirá por un diseño icónico», concluye la empresa.