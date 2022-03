Rebel Wilson se prepara para conducir los premios BAFTA

La actriz australiana Rebel Wilson posa entre los asientos del Royal Albert Hall en Londres, donde se prepara para conducir la ceremonia de los premios BAFTA del cine británico el domingo, el martes 8 de marzo de 2022. (Foto por Joel C Ryan /Invisión/AP La actriz australiana Rebel Wilson posa entre los asientos del Royal Albert Hall en Londres, donde se prepara para conducir la ceremonia de los premios BAFTA del cine británico el domingo, el martes 8 de marzo de 2022. (Foto por Joel C Ryan /Invisión/AP) (Joel C Ryan/Joel C Ryan/Invision/AP)