Trial.- Toni Bou: “Me encanta lo que hago y es la clave de la motivación”

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El piloto de trial Toni Bou (Repsol Honda) encara el inicio del Mundial X-Trial 2022 con la ilusión de revalidar su título, con 30 Mundiales en total entre campeonatos ‘indoor’ y al aire libre, y con la motivación «intacta» para seguir luchando por ampliar ese excelso palmarés.

«La motivación está intacta, es muy difícil porque son muchos años y pasan muchas cosas, pero este año empiezo físicamente muy bien y eso es lo principal. Como siempre digo, me encanta lo que hago y eso es la clave de la motivación, que el día a día no me cueste y que vaya con ganas a las carreras», aseguró en una entrevista facilitada por su equipo.

En ella, el catalán reconoce que ya han logrado, tanto él como el equipo, «mucho más» de lo que se pensaban. «Al llegar el 30 y poder conseguirlo en un campeonato corto de Andorra y Barcelona, sí que fue mucha presión», reconoció, sobre el último Mundial conseguido.

«Pero no creo que se pueda repetir otra situación tan bonita para nosotros como fue conseguir el título número 30 en el Palau Sant Jordi. Vamos cerrando etapas de cosas increíbles, que es una pasada haberlas vivido, pero por otra parte también nos quitan presión de ahora en adelante», valoró.

Reconoció que para llegar a tope a los Mundiales se prepara a nivel físico y que usa la bici. «Con las redes sociales he aprovechado para poder enseñar un poco más cómo son mis entrenamientos. Dependiendo de la época voy un poco más bici que en moto, o viceversa. La bici eléctrica es un complemento muy bueno», reconoció.

Y usar las redes sociales le ayuda a ser más reconocido. «Evidentemente que te conocen mucho más, pero no deja de ser un deporte minoritario. Si hubiera conseguido esto (30 títulos mundiales) en otra modalidad, pues sería otra cosa. En mi caso siempre digo que es a la perfección, porque la gente te conoce, te reconoce lo que haces, sin llegar a agobiar», se sinceró.

«Estoy muy contento. Evidentemente es su primer año y apenas lleva dos meses. Hay que ir poco a poco, pero tiene muchas ganas. Tenemos muy buena relación y eso va a ayudar, además creo que es un equipo muy potente. Lo veo como algo muy bueno y creo que será positivo para el equipo», comentó sobre el cambio de Takahisa Fujinami de piloto y compañero a director de equipo.

Sobre su nuevo compañero, el joven Gabriel Marcelli, aseguró que mantiene relación con él desde hace años al llegar del equipo satélite de Montesa Honda. «Es un piloto con una proyección muy buena. Físicamente es muy potente, trabaja mucho. Tiene todas las cosas para llegar y creo que también se lo merece. Esta temporada, para él será muy importante», manifestó.

A nivel de futuro del trial, cree que el coronavirus fue un «golpe fuerte» y que es momento de intentar hacer crecer al trial. «A ver si ahora, con el nuevo promotor, con la FIM, que tiene muchas ganas de seguir mejorando, intentan aprovechar este bajón para intentar recolocar las cosas que fallan e intentar mejorar», auguró.

En cuanto a su vida sin moto, fuera del trial, explicó que intenta estar con sus amigos y pasarlo bien. «Haga lo que haga, estar con los míos, que con la COVID-19 nos hemos acostumbrado a no vernos mucho. Pero lo normal era estar más fuera de casa y aprovechar estos momentos disfrutando de la pareja y de una vida normal», se sinceró.

«Desconecto poco, pero cuando desconecto sé desconectar bien. Más de un 50 por ciento lo ocupa siempre este deporte. Después, te diría un 10 o un 15 lo dedico a la familia, porque es algo muy importante, con los amigos más o menos lo mismo, y ya está, el resto relax. Eso sí, siempre intento disfrutar al cien por cien, tanto encima de la moto, como con la familia, con los amigos, con todo», concluyó.