España.- El Congreso aprueba, con el apoyo de PP, abrir investigación de los abusos en la Iglesia liderada por Gabilondo

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la proposición no de ley del PSOE y PNV para abrir una investigación sobre los abusos sexuales a menores acaecidos en el seno de la Iglesia católica.

La iniciativa ha sido aprobada con el voto a favor de Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, y también el PP, el voto en contra de VOX y dos abstenciones.

La propuesta del PSOE y PNV es la apertura de una investigación liderada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, de la mano de una comisión independiente de expertos, en la que también participarán víctimas de abusos y miembros de la propia Iglesia.

Frente a esta iniciativa, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu habían presentado otra propuesta para que fuera una comisión parlamentaria la que investigara estos abusos.

Desde que el PSOE y el PNV presentaron su PNL, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu han estado intentando negociar un acuerdo y este jueves, antes de la votación, han anunciado que han cambiado del «no» al «sí» su voto porque dicen que finalmente han llegado a un «preacuerdo» que respeta sus principales reivindicaciones y asegura que habrá «luz y taquígrafos».

«Hemos pasado del ‘no’ al ‘sí’. Hoy para nosotros es un día importante en la lucha contra la impunidad de los abusos a menores en la Iglesia porque finalmente habrá luz y taquígrafos, no habrá comisón opaca, habrá protagonismo del Congreso, no será un mero parche», ha explicado el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, este jueves, en declaraciones a los medios antes de la votación en el Pleno del Congreso.

Según ha informado Asens, han llegado a «un principio de acuerdo» que básicamente cumple con sus «principales reivindicaciones: por un lado, habrá comparecencias en el Congreso de aquellas víctimas que quieran comparecer y habrá una auténtica comisión de la verdad».

Además, ha precisado que gracias a este «preacuerdo», la comisión de expertos que proponen el PSOE y el PNV tendrá «poderes para obligar, si hace falta, a la Iglesia a cooperar».

Fuentes parlamentarias han precisado que quieren una comisión específica en el Congreso para que acudan las víctimas y que trabaje unos dos meses.

Aunque Asens ha indicado que los detalles los desgranarán próximamente en otra comparecencia, ha avanzado que la comisión «tendrá un marco normativo que le permita dotarse de esas funciones».

«El Defensor no tenía competencias para llevar a cabo la investigación, nos preocupaba porque esa comisión –la propuesta inicial del PSOE y el PNV– no podía hacer su trabajo, ahora con este acuerdo no va suceder eso porque va a haber un marco normativo que otorgue esos poderes a esa comisión de expertos», ha asegurado, al tiempo que ha añadido que esto permitirá «ahorrar tiempo».

Sobr el modo en que se llevará a cabo, Asens ha señalado que si fuera mediante decreto, este podría ser convalidado en el Congreso con «más rapidez» aunque ha dicho que aún está por decidir la fórmula.

NO HAY RIESGO DE ESPECTÁCULO

Preguntado por si existe el riesgo de que se convierta en un «espectáculo», Asens ha aclarado que las víctimas «solo van a comparecer si así lo desean». «No va a ser ningún espectáculo, los diputados y diputadas no van a faltar el respeto a las víctimas», ha remarcado.

Tal y como ha puntualizado la diputada de EH Bildu Bel Pozueta, esta comisión «dará respuesta a las víctimas» que les están «pidiendo comparecer en el Congreso». Así, según ha dicho, podrán sentirse «reparadas» al «hacer públicas sus experiencias». «Se las va a escuchar», ha enfatizado, subrayado que esta investigación supondrá «un hito en el Estado español».

Además, Asens ha añadido que los testimonios en el Congreso tienen también «una voluntad pedagógica» para que «muchas otras víctimas se animen a dar el paso, pierdan el miedo y declaren».

Mientras que Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu han asegurado haber alcanzado este preacuerdo, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, había indicado esta mañana en los pasillos del Congreso que la iniciativa se aprobaría sin cambios.

«Se va a aprobar en los términos en que está redactada la iniciativa. Esa es la voluntad que manifestamos desde el primer momento por respeto y garantía de discreción para las víctimas que se han visto afectadas por esta terrible situación que han vivido», había indicado antes de la votación.

Asimismo, el PNV ha dicho en declaraciones a los medios que con ellos no han negociado ningún cambio en la iniciativa.

A pesar de que el PP presentó una enmienda que no fue aceptada, finalmente ha votado a favor. El pasado martes, en el debate de la iniciativa del PSOE y el PNV sobre la comisión para investigar los abusos en la Iglesia, el PP pidió que se investigaran todos los abusos, no solo los ocurridos en instituciones eclesiásticas.

La diputada del PP, Macarena Montesinos, dijo no poder entender, «después de haber escuchado a las proponentes de la iniciativa, que no tengan en cuenta» su propuesta, es decir, el que se investigue a todas las víctimas de abusos. «Y no hay actitud, para nosotros, más deleznable que cuando las administraciones públicas y los gobiernos responsables guardan un cómplice y atronador silencio. Una vez más, queda en evidencia el doble rasero habitual de la izquierda, que es el sectarismo», criticó.

Desde Ciudadanos, la parlamentaria Sara Giménez anuncio que su grupo iba a apoyar la iniciativa. «Supongo que a nadie le sorprenderá, puesto que los liberales somos prácticamente el único grupo de esta Cámara que apoyamos siempre, y en todo caso, que se investigue, se juzgue y se condene cualquier delito de abuso sexual, ya sea en centros de menores tutelados en Baleares, Valencia y la Comunidad de Madrid o en el entorno de la Iglesia», manifestó.

También el diputado del BNG Néstor Rego avanzó su voto a favor de la propuesta, a pesar de reconocer «la limitación de la fórmula», porque «ya es hora de abrir la investigación con un impulso público de un problema que se viene ocultando durante décadas».

Asimismo, el diputado del PDeCAT Genís Boadella destacó que a su grupo le parece «bien» encargar estos trabajos al Defensor del Pueblo, con una comisión independiente de asesoramiento, y que «se ponga luz y taquígrafos en un informe con las debidas conclusiones y las debidas recomendaciones».

Josep Pagès I Massó, diputado Junts per Catalunya, afirmó, por su parte, que hay que «ir a máximos» y que no entienden «por qué el Partido Socialista se empeña en pasar la pelota al Defensor del Pueblo cuando es posible acordar la creación de una auténtica comisión de la verdad».

Mientras, el portavoz de VOX José María Sánchez declaró que esta PNL es relativa a «una cuestión de la mayor gravedad moral, como es la de los abusos sexuales en la infancia y adolescencia, que no debe ser objeto de un tratamiento político en el peor de los sentidos» y dijo que «esos comportamientos criminales deben ser juzgados por los jueces» y que confían en que el estudio encargado por la Iglesia católica «repare íntegramente» a las víctimas que no hayan sido reparadas por los tribunales.