España.- Feijóo culpa al PSOE del pacto con Vox porque no dejó opción a Mañueco y cree que es “perfectamente legítimo”

Atribuye la decisión a Mañueco en el ejercicio de sus responsabilidades y subraya que ha evitado un adelanto electoral

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a liderar el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que el presidente de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha evitado un adelanto electoral en su comunidad al pactar con Vox y ha señalado que «no había opciones» por culpa de la actitud del PSOE. A su entender, se trata de un paso «perfectamente legítimo» porque «en el ejercicio de sus responsabilidades» ha adoptado la decisión de «dar estabilidad a la Junta de Castilla y León».

En una rueda de prensa en Santiago, tras la reunión de su consejo de Gobierno, Feijóo ha lamentado que la respuesta del Partido Socialista haya sido «elegir entre Vox o adelanto electoral» y ha subrayado que en este contexto Mañueco «acaba de evitar un adelanto electoral».

«Evitar un adelanto electoral en un momento de crisis internacional y de crisis nacional, creo que es perfectamente legítimo por parte de Mañueco, que es al que corresponde tomar las decisiones para garantizar la estabilidad del Gobierno de Castilla y León», ha aseverado.

Sobre si habrá más pactos con Vox en el futuro cuando sea presidente del PP, ha insistido en que Mañueco ha ejercicio una responsabilidad y que «probablemente hubiera preferido otra opción pero no había opciones» porque entonces tenían que decirle a los castellanoleoneses que volvían a las urnas.

NO CONOCE CON «EXACTITUD» EL ACUERDO CERRADO CON VOX

El presidente de la Xunta ha advertido de que aún no lidera el PP y que si llega a hacerlo en el congreso de Sevilla fijado para el 1 y 2 de abril será entonces cuando ofrezca «todas explicaciones de las decisiones que adopte» su partido. «Pero como candidato, le puedo decir que respeto la decisión en el ámbito de su estricta responsabilidad del presidente Mañueco», ha manifestado.

Sobre si Mañueco le ha informado en las últimas horas de ese pacto con Vox, Feijóo ha indicado que en los últimos días ha conversado con el presidente en funciones de CyL, quién ha utilizado los «poderes que le otorgó el Comité Ejecutivo del PP». «Si me pregunta si conozco con exactitud ese pacto, la respuesta es que no. No conozco con exactitud qué es lo que se ha pactado ni consejerías», ha apostillado.

Eso sí, ha insistido en que lo que le trasladó Mañueco en esas conversaciones es que «no valoraba la posibilidad de nuevas elecciones» en Castilla y León y que su opción prioritaria era buscar un acuerdo de legislatura en la que el PSOE «facilitase la gobernabilidad de la lista más votada».

Al ser preguntado si el pacto del PP con Vox en CyL es acorde con el proyecto de centralidad y moderación que está promoviendo para el partido, Feijóo ha hecho hincapié en la respuesta «soberbia» de los socialistas tras verse con Mañueco porque «ni siquiera se sentaron a estudiar esa posibilidad». Por eso, ha dicho que había la posibilidad de «elegir entre lista más votada o Vox», pero «la respuesta del PSOE fue elegir entre Vox o adelanto electoral».

«Mañueco, en el ejercicio de sus responsabilidades, que son indelegables, ha adoptado la decisión de darle estabilidad a la Junta de Castilla y León», ha manifestado, para aconsejar al PSOE «prudencia» al hablar de pactos cuando «niega que gobierne la lista más votada» en CyL y gobierna en España con «la extrema izquierda populista española y se apoya en el independentismo vasco y catalán». A su entender, con su trayectoria el PSOE no tiene «legitimidad para pedir «legitimidad para pedir responsabilidad en pactos».

RECUERDA LOS PACTOS DEL PSOE

Preguntado cómo valora que Castilla y León sea la primera región de Europa que va a incluir a la ultraderecha, Feijóo ha criticado de nuevo la actitud del PSOE por llevar a Mañueco a «decidir entre Vox o elecciones anticipadas» cuando defendieron que se dejara gobernar a la lista más votada.

«Comprenderá que el PSOE ha perdido la legitimidad para ofrecer un pacto alternativo. Lo ha negado y de forma constante y continua se ha tomado a broma la gobernabilidad de Castilla y León», ha enfatizado, para señalar que los socialistas no han querido ejercer su responsabilidad y ahora intentan «responsabilizar a otros».

Ante el hecho de que en las autonómicas de 2019 el PP no respetara la lista más votada en varias CCAA, ha dicho que él es partidario de que gobierna la lista más votada y que así lo seguirá siendo. De hecho, ha señalado que llegaron a proponer al PSOE modificar la ley electoral con esa idea pero no hubo acuerdo. Por lo tanto, ha dicho que hay decisiones que uno toma cuando «no hay alternativas» y, por tanto, esas decisiones son «perfectamente legítimas».

En cuanto a si cree que Mañueco ha pactado en CyL con un partido con actitudes «paleolíticas», después de que esta semana ante el 8M leyera un listado de declaraciones «paleolíticas» sobre el papel de la mujer, Feijóo ha dicho que se reafirma en todas las manifestaciones sobre políticas de igualdad que ha realizado hasta ahora.

«GARANTIZAMOS LA ESTABILIDAD DEL GOBIERNO DE GALICIA»

Sobre su sucesión en la Xunta de Galicia, ha recordado que han pasado «menos de 24 horas» desde que presentó en la sede nacional del PP en Madrid su candidatura para liderar el partido y ha añadido que este proceso tiene sus tiempos y se irán tomando decisiones que se anunciarán a su debido momento.

Eso sí, ha subrayado que puede anticipar que «garantizan la estabilidad del gobierno de Galicia y el funcionamiento ordinario» de la comunidad. «Vamos a seguir gobernando Galicia con normalidad», ha abundado. Preguntado si hay posibilidades de que le suceda una mujer en la Xunta de Galicia, ha dicho que «por supuesto» porque hay «diputadas y diputados en la Cámara».

Feijóo ha recordado que lleva 13 años dedicado a la Xunta de Galicia y que lo seguirá haciendo hasta el último instante. Así, ha dicho que no cree que los gallegos vayan a descubrir nada nuevo porque él seguirá cumpliendo con sus obligaciones y compromisos.

El presidente de la Xunta ha destacado que este mismo jueves tenía previsto un viaje a Colombia y Uruguay del que regresaba el día 20 de marzo. «El destino quiso que en vez de ser un viaje internacional y transatlántico sea un viaje nacional por un conjunto de localidades de España», ha señalado, en alusión a la campaña interna que abre este viernes en Valencia y Murcia para explicar su proyecto a los afiliados y que le llevará a recorrer las 17 comunidades autónomas.