Falleció Mario Terán Salazar, el militar boliviano que asesinó al ‘Che’ Guevara

Mario Terán Salazar, el militar boliviano que señalan como el asesino de Ernesto ‘Che’ Guevara, falleció este jueves en la mañana de acuerdo con el Servicio Militar de aquel país.

De acuerdo con Raúl Azurduy, pastor cercano a la familia del militar retirado, Mario Terán Salazar falleció a la edad de 80 años las 7:15 de la mañana de este jueves en la Corporación del Seguro Militar (COSSMIL), lugar donde se encontraba internado por un problema pulmonar que padecía desde hace años.

El general retirado Gary Prado Salmón, quien encabezó el operativo de captura del ‘Che’ Guevara en 1967, confirmó la noticia de la muerte de Terán al medio boliviano El Deber.

“Sí, me indicaron anoche que estaba desahuciado; sí, es verdad, falleció”, dijo al ser consultado por el diario.

En su declaración, describió a Terán como un hombre valiente, que egresó de la Escuela de Sargentos en 1961.l

Según Prado, mantuvo contacto con Terán a lo largo de los años, y lo que más le preocupaba era el acoso que siempre sufría el recién fallecido por la prensa, pues él siempre quería mantenerse en el anonimato, porque simplemente cumplió voluntariamente la decisión que vino de la Presidencia, en relación con el asesinato del ‘Che’ Guevara.

Pero, ¿Mario Terán Salazar es realmente el asesino de Ernesto ‘Che’ Guevara?

El momenton del asesinato de Ernesto 'Che' Guevara'

Fue el 9 de octubre de 1967, cuando el revolucionario comunista argentino Ernesto Che Guevara fue asesinado en La Higuera, al suroeste de Bolivia.

De acuerdo a la revista Paris Match, Terán relató que tras la captura del guerrilero argentino, recibió la orden de abrir fuego contra él.

“Ése fue el peor momento de mi vida. En ese momento vi al ‘Che’ grande, muy grande, enorme. Sus ojos brillaban intensamente. Sentía que se echaba encima y cuando me miró fijamente, me dio un mareo. Pensé que con un movimiento rápido el ‘Che’ podría quitarme el arma.‘¡Póngase sereno’ me dijo y ¡apunte bien! ¡Va a matar a un hombre!’ Entonces di un paso atrás, hacia el umbral de la puerta, cerré los ojos y disparé”, relató en aquella ocasión Terán al medio francés.

Sin embargo, en 2014, 47 años después de la muerte del ‘Che’, el militar retirado boliviano conversó con el diario español El Mundo y negó ser el Mario Terán que asesinó al guerrillero argentino. “No es cierto. Habíamos dos o tres Marios Teranes en el Ejército, pero con diferentes apellidos maternos”, mencionó.

Sin embargo, Prado, quien era uno de los superiores de Terán, le confirmó al medio español que sí fue él quien mató al ‘Che’, respondiendo a la orden que llegó desde La Paz en nombre del Presidente René Barrientos.