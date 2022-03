Jussie Smollett es sentenciado por ataque simulado

CHICAGO (AP) — El actor Jussie Smollett volvió a la corte el jueves para conocer si un juez lo enviará a prisión por mentirle a la policía sobre un ataque racista y homofóbico que él mismo orquestó o lo dejará en libertad condicional.

Smollett llegó por la tarde al juzgado del condado de Cook, acompañado de familiares y de sus abogados. En la audiencia, su equipo defensor primero buscó que se revocara el veredicto del jurado por motivos legales.

La abogada defensora Tina Glandian dijo que los errores antecedían al juicio y argumentó que un juez del condado no tenía la autoridad para permitir un segundo procesamiento de Smollett dirigido por fiscales especiales luego que la oficina del fiscal estatal del condado de Cook, Kim Foxx, retirara todos los cargos en su contra. Pero los jueces rara vez conceden tales peticiones.

Smollett, quien se espera que siga negando su participación en el supuesto ataque de enero de 2019, enfrenta hasta tres años de prisión por cada uno de los cinco delitos graves de alteración del orden público (el cargo presentado por mentirle a la policía) por los que fue condenado. El jurado lo absolvió de un sexto cargo.

Pero como no tiene antecedentes penales y la condena es por un delito no violento de bajo nivel, los expertos no esperan que sea enviado a prisión. Podría ser enviado a la cárcel del condado por no más de un año o, si el juez del condado de Cook, James Linn, lo decide, ser puesto en libertad condicional y tener que realizar algún tipo de servicio comunitario.

El tamaño y alcance de la investigación policial fue una parte importante del juicio y es clave en una demanda pendiente de 130.000 dólares que la ciudad presentó contra Smollett para recuperar el costo de las horas extra de la policía, por lo que el juez también podría ordenar al actor que pague una fuerte multa y restitución.

La sentencia del jueves podría ser el capítulo final de un caso penal, sujeto a apelación, que ocupó los titulares internacionales cuando Smollett, que es negro y gay, informó a la policía que dos hombres con pasamontañas lo golpearon y le gritaron insultos raciales y homofóbicos en una calle oscura de Chicago antes de salir corriendo.

En diciembre, Smollett fue condenado en un juicio que incluyó el testimonio de dos hermanos que dijeron al jurado que el actor les pagó para llevar a cabo el ataque, les dio dinero para los pasamontañas y la cuerda, y les dio instrucciones para utilizar la cuerda como soga. Los fiscales dijeron que Smollett les dijo qué insultos racistas y homofóbicos debían gritar, y que gritaran que Smollett estaba en el “país MAGA”, una referencia al eslogan de la campaña presidencial de Donald Trump.

Smollett, que conocía a los hombres por su trabajo en la serie de televisión “Empire” filmada en Chicago, declaró que no los reconoció y que no sabía que eran los hombres que lo atacaron.

Durante la audiencia, los fiscales y los abogados de Smollett tendrán la oportunidad de presentar testigos y permitirán que Smollett haga una declaración. El actor podía repetir algunas de las cosas que le dijo al jurado durante el juicio acerca de que simplemente fue víctima de un crimen violento.

Smollett también podría hablarle al juez, como le habló antes al jurado, sobre su extenso historial de voluntariado y donaciones a causas benéficas. Y podría decir que el hecho de que el caso haya dejado su carrera en ruinas es castigo suficiente para evitar la cárcel.

A diferencia del juicio, Linn permitió la presencia de fotógrafos y una cámara de televisión en la corte para la audiencia, por lo que público por primera vez podrá ver y escuchar a Smollett hablar en la corte.