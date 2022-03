Naveen Andrews, estrella de ‘The Dropout’, habla de su papel de Sunny Balwani

Cuando se descubrió que Theranos, la otrora considerada “empresa de tecnología sanitaria innovadora”, era un completo fraude, el rostro de la corporación, Elizabeth Holmes, se convirtió en un nombre muy conocido.

A medida que el caso contra la organización corrupta comenzó a desenredarse, también lo hicieron todos los involucrados con Theranos, incluyendo a Ramesh “Sunny” Balwani, ex presidente y director de operaciones de la compañía, y ex novio de Holmes.

La nueva serie limitada de Hulu, “The Dropout”, se centra en los entresijos de la operación y en cómo las buenas intenciones de Holmes (interpretada por Amanda Seyfried) salieron mal, y el amor de Balwani (interpretado por Naveen Andrews) salió mal.

Para dar más contexto a lo que Balwani podría haber pasado, Andrews se sentó a charlar con Metro sobre la realización de la nueva serie.

P: ¿Qué fue lo que le hizo querer participar en este proyecto?

- Estaba al tanto de la historia cuando salió a la luz... no podías dejar de estarlo, estaba en todas partes. Pero no me interesaba mucho porque tenía que ver con empresas y negocios y acciones, no me parecía especialmente interesante. Sólo cuando recibí el guión me di cuenta de que había otras dimensiones en esta historia, que eran casi shakesperianas. Para ser sincero, pensé en “Macbeth”. Luego, por supuesto, la calidad de la escritura de Liz (Meriwether), y luego la idea de que se puede llegar tan lejos con intenciones inicialmente buenas y lo que podría suceder en ese viaje... no se ve eso muy a menudo. En cierto modo, fue muy inquietante.

P: ¿Qué aspectos de esta historia le parecen shakesperianos?

- Bueno, desde el punto de vista de Sonny: Si hay un aspecto romántico en su historia y en su significado, tal vez en la historia de ella, es el hecho de que está enamorado de ella y creo que todavía lo está, incluso después del juicio. ¿Es hasta dónde llegarías por amor? ¿Qué harías si amas a alguien tan profundamente?

Naveen Andrews, actor británico ( Beth Dubber/ HULU)

P: Como actor, ¿cómo afronta la interpretación de un papel basado en una persona real en “The Dropout”? ¿Especialmente alguien que sólo es conocido por una historia tan loca y pública?

- Hay una cierta cantidad de investigación académica que puedes y debes hacer. En cuanto a su generación y al lugar donde nació, para mí fue significativo [que] naciera en la provincia de Sindh, en lo que ahora es Pakistán. Si eres hindú, tener que mudarte debido a la discriminación o al riesgo absoluto para tu vida y tu sustento... creo que eso te afecta en términos de identidad [y] en términos de desplazamiento. Hay una conexión emocional, aunque esa persona esté muy lejos de mí. Creo que Amanda también sintió esto, tenemos que acercarnos a estas personas como seres humanos. Era imperativo no hacer juicios ni tener nociones preconcebidas sobre lo que nos parecía moralmente correcto o incorrecto, o nuestras nociones de lo que es correcto o incorrecto que todos tenemos; con suerte, son similares pero todos son diferentes. Así que tuvimos que desechar todo eso... no puedes interpretar a un ser humano si haces juicios sobre él.

P: ¿Cómo describiría a Sunny y lo que le ocurre?

- Una de las cosas que se me ocurrió es que, a nivel superficial, la presentación es muy importante. Lo es para ambos. La presentación de ella - iconografía si se quiere - y la de él, tengo que decir que un escudo algo agresivo. Su sobreprotección en cierto sentido. [Ello] enmascara algo mucho más profundo que, con razón o sin ella, me pareció que había una gran inseguridad detrás de todo eso. [Tienen] que ver con su lugar de origen y con todo el ethos de los inmigrantes, porque siempre hay algo detrás de lo que la gente manifiesta y de su aparente confianza y despliegue de ego.

P: Es interesante el momento en que se estrena esta serie, porque el juicio de Sunny está a punto de celebrarse. ¿Cuáles son sus sentimientos sobre lo que va a pasar?

- Bueno, los dos hemos vuelto a sentir esta extraña -no hay otra forma de describirla- implicación emocional. Entonces, eres casi protector. Se vuelve confuso debido a lo que hemos creado de nuestros personajes, sus personajes. Pero entonces, eso puede difuminarse y se extiende a la persona real. No puedes evitarlo. Pero creo que es algo bueno, por extraño que parezca. Creo que las cosas funcionan en términos de nuestra actuación si nos involucramos emocionalmente.

P: Supongo que no pudo hablar con él antes de rodar ‘The Dropout’.

- Creo que fue algo bueno -aunque hubiera estado disponible- en términos de lo que he dicho sobre hacer juicios. Miré su Twitter, y si yo tuviera una pizca de esa autoestima sería una persona mucho más feliz, creo. Pero de nuevo, ese es un juicio que he hecho, ¿sabes? En algún momento, estaría bien conocer a la persona real. Pero en términos de lo que estábamos creando, no sería tan útil.

P: Entonces, ¿se reuniría con él ahora? ¿De qué hablarían?

- Sí. Si tuviera una pregunta, sólo para mí... puede ser muy difícil para él responder, pero le preguntaría: ¿Crees que te amaba? ¿Lo crees? ¿Eso te sostiene? Eso es lo que preguntaría, y es una pregunta muy personal. Probablemente me mandaría a la mierda.

P: ¿Qué cree que tenía Elizabeth que realmente cautivó a Sunny Balwani para llegar tan lejos?

- Bueno, yo mismo estoy algo perplejo sobre qué fue. Pero para él, creo que fue casi como una invención. Creo que hay una línea más adelante en la que él dice específicamente que se siente como si diseñaras y crearas a alguien... Y en cierto modo todos hacemos eso en cierta medida, quizás en una relación romántica. Si creas una ficción, digamos en tu propia mente y corazón, eso puede ser muy poderoso. Especialmente si esa creación es apreciada por ti. También es muy triste, y hay mucho en juego.

P: Con este caso tan publicitado, ¿dará ‘The Dropout’ al público muchos más detalles que le sorprendan sobre el caso Theranos?

- Desde luego, eso espero. Y quizás una pregunta más general acerca de: ¿Es correcto que a estos empresarios, a falta de un término mejor, se les permita un poder y una riqueza no canalizados y el control sobre la vida de otras personas? Creo que si se plantea esa cuestión es algo bueno.

8

episodios son los que componen ‘The Dropout’, el último de los cuales se emite el 7 de abril.