Ucrania.- Alemania presiona a Serbia para que marque mayor distancia con Rusia en el conflicto con Ucrania

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, ha presionado este viernes en su visita oficial a Belgrado al presidente serbio, Aleksandar Vucic, para que se posicione contra Rusia en el conflicto bélico en Ucrania.

«Nuestros países se ven afectados por esta situación porque tenemos estrechos vínculos con Rusia. En este momento necesitamos encontrar posiciones claras, no solo dentro de la Unión Europea, sino también en la comunidad internacional», ha dicho Baerbock, quien ha recordado a Serbia que unirse a la UE implica alinearse con sus posiciones.

«Es importante tener una posición clara, no volver la cabeza. La gente de los Balcanes sabe lo que significa la guerra y lo valiosa que es la paz, por lo que debemos oponernos a los cambios fronterizos violentos en Europa», ha subrayado.

«Serbia siempre ha concedido importancia al hecho de que un rumbo claro hacia la UE y una estrecha proximidad cultural y social con Rusia no son contradictorios, pero «precisamente por eso, ante esta violación del derecho internacional, se requieren ahora palabras y hechos claros por parte de nuestros dos países», ha dicho la ministra, informa la agencia DPA.

«Queremos que Serbia se convierta en miembro de pleno derecho de la Unión Europea», pero, ha matizado, el país balcánico necesita «reformas», en especial en lo que respecta al estado de derecho, para lo cual, ha dicho, Alemania siempre mostrara su apoyo y colaboración, cuenta el portal serbio de noticias Nova.

En la rueda de prensa que ambos han concedido tras reunirse, la prensa alemana ha preguntado a Baerbock si Vucic había mostrado señales claras de querer distanciarse de Moscú, la ministra alemana ha respondido que el mandatario serbio ha compartido un lenguaje común con el resto de socios europeos al definir el conflicto como «una guerra del presidente ruso»

Sin embargo, en su turno de palabras, Vucic se ha preguntado de qué debería el país balcánico distanciarse. «¿Qué tenemos que ver con el conflicto en Ucrania? ¿Qué ha hecho mal Serbia? No se trata de personas (…). Desde el ataque a Ucrania, no he tenido contacto alguno con funcionarios rusos, de qué me tengo que distanciar. No tenemos nada que ver con esto», ha enfatizado.

«Así como Ucrania respetó la integridad territorial de Serbia, Serbia la respeta la de Ucrania, por eso votamos en Naciones Unidas, no porque queramos o no a alguien, sino porque respetamos el derecho internacional», ha recordado.

«Cuando se trata de sanciones, podríamos hablar sobre quién las impone y quién no. Serbia ha apoyado lo que la Unión Europea ha apoyado en la Asamblea General de Naciones Unidas y seguirá actuando de manera responsable de acuerdo con las normas del derecho internacional», ha zanjado el presidente serbio.

Si bien Serbia ha condenado el ataque sobre la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, votando en la Asamblea General de Naciones Unidas en contra de esta agresión, también se ha mostrado contrario de sumarse a las políticas de sanción contra le economía rusa, tal y como han hecho en el resto de Europa.

«Vamos a guiarnos por nuestros intereses nacionales al considerar la necesidad de sanciones y ahora mismo creemos que imponer sanciones a Rusia contraviene estos intereses vitales», declaró hace una semanas Vucic.