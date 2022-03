Etiopía.- Etiopía investiga la presunta implicación de militares por incinerar vivo a un civil en el norte del país

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Gobierno etíope ha iniciado una investigación sobre la posible implicación de militares en un ataque «extremadamente horripilante» perpetrada por un grupo de hombres, algunos uniformados, contra la población de Aysid Kebele, en el norte del país, donde al menos un civil fue incinerado vivo.

El Servicio de Comunicaciones del Gobierno etíope ha querido salir al paso de las especulaciones sobre la identidad de las víctimas, residentes de la región de Benishangul Gumuz, donde actúan fuerzas especiales de varios estados del país para garantizar la seguridad en torno a la monumental Presa del Renacimiento que Etiopía está ultimando en el Nilo Azul.

Según informa el ‘Addis Standard’, en las imágenes se puede ver cómo los asaltantes acusan a la población de la muerte de un «superior», así como parches de las fuerzas especiales del estado de Amhara así como del Ejército Nacional Etíope, lo que ha llevado al Gobierno a entender que algunos de los implicados formarían parte de las fuerzas desplegadas allí.

El estado de Amhara es, en parte, escenario de una cruenta guerra desde noviembre de 2020 entre las fuerzas etíopes y su aliada, Eritrea, contra el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF).

«El extremismo no puede traer paz ni justicia», ha hecho saber el Servicio de Comunicaciones. «Este acto es un crimen terrible que nos ha privado de la cultura, de los valores y de cualquier tipo de Humanidad. El Gobierno no va a tolerar a quienes ponen en peligro la existencia de ciudadanos inocentes», ha asegurado en un comunicado en Facebook. Sin embargo, las autoridades todavía no han aportado detalles sobre la cifra exacta de fallecidos.