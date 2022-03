Fútbol/Segunda.- (Crónica) El Almería deja escapar otro tren al empatar en casa con el Lugo

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Almería perdió la oportunidad de colocarse líder provisional de LaLiga SmartBank después de empatar en casa con el Lugo (3-3) en un partido correspondiente a la jornada 31, mientras que el Girona dio un paso al frente en su objetivo de pelear por el ascenso tras vencer en el estadio de Gran Canaria (1-3) en un partido con dos expulsados locales.

En el estadio de los Juegos Mediterráneos, el equipo de Rubi tropezó por segunda jornada consecutiva y da vía libre al Valladolid para que este domingo le arrebate la segunda plaza. Los andaluces llevaron la iniciativa desde el arranque pero siempre encontraron réplica en el combinado gallego.

Sadiq Umar, que ya suma 15 goles en Liga, firmó un doblete este sábado y Pablo Clavería, en propia meta, completaron la nómina de goleadores locales, pero el Lugo -que vive cómodo en mitad de la tabla- no se dio por vencido y encontró el punto final con un gol de José Ángel Carrillo a 11 minutos para la conclusión del choque. Antes, Ricard Sánchez y Clavería habían igualado por partida doble.

Mientras, la Ponferradina guardó la quinta plaza aunque no pudo (0-0) con un Málaga que le igualó bien en fuerzas, en su tercer empate seguido. Por su parte, Ibiza y Leganés se repartieron los puntos en Can Misses (1-1) en un duelo igualadísimo con goles de Miguel Ángel Guerrero, que marcó a sus ex, y de Róber Ibáñez. Primero se adelantaron los de casa con un penalti muy polémico que decidió el VAR a los 56 minutos y diez después, los pepineros igualaron con un remate violento dentro del área.

El conjunto de Paco Jémez se queda séptimo en la tabla mientras que los madrileños permanecen en la decimotercera posición a ocho del ‘playoff’. Una zona de la que se mantiene fuera el Cartagena, que cayó en su visita al Mirandés (2-1) con goles de Rodrigo Riquelme y Sergio Camello. Cayarga recortó distancias para el ‘Efesé’ pero no fue suficiente para rascar al menos un empate.

De esta forma, el equipo de Joseba Etxeberria sigue fiel a Anduva y asciende a la decimosexta posición con siete puntos de margen sobre la quema, mientras que los pupilos de Luis Carrión continúan a tres del sexto clasificado, posición que endurece el Girona tras su triunfo en Las Palmas con remontada incluida en la segunda mitad.

Jesé Rodríguez adelantó a los locales con un penalti antes de alcanzar el primer cuarto de hora tras la revisión del VAR, pero el Girona se creció con la expulsión de Rafa Mújica a siete minutos para el descanso y terminó encontrando su premio.

En la segunda parte, aprovechando el desgaste de su rival, los de Míchel cerraron el triunfo con goles de Nahuel Bustos (2), el segundo con un gran testarazo, y de Valery, que abrochó la victoria con un remate libre de marca en el área pequeña. Para colmo de los locales, Las Palmas acabó con nueve por otra roja a Raúl Navas en el minuto 77.

–RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 31.

-Viernes 11.

Zaragoza – Fuenlabrada 2-1.

-Sábado 12.

Ibiza – Leganés 1-1.

Mirandés – Cartagena 2-1.

Almería – Lugo 3-3.

Las Palmas – Girona 1-3.

Málaga – Ponferradina 0-0.

-Domingo 13.

Burgos – Real Sociedad B 14.00.

Eibar – Amorebieta 16.00.

Sporting – Tenerife 16.00.

Alcorcón – Huesca 18.15.

Oviedo – Valladolid 18.15.