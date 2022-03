Estados Unidos.- La apnea del sueño acelera el envejecimiento, pero el tratamiento puede revertirlo

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Missouri (Estados Unidos) han descubierto que la apnea obstructiva del sueño (AOS) no tratada también acelera el proceso de envejecimiento biológico, si bien que un tratamiento adecuado puede ralentizar o posiblemente invertir la tendencia, según publican en el ‘European Respiratory Journal’.

La AOS afecta a millones de personas y está relacionada con un mayor riesgo de hipertensión, ataques cardíacos, derrames cerebrales, diabetes y muchas otras enfermedades crónicas.

La prueba de aceleración de la edad consiste en un análisis de sangre que analiza el ADN y utiliza un algoritmo para medir la edad biológica de una persona. El fenómeno de que la edad biológica de una persona supere su edad cronológica se denomina «aceleración epigenética de la edad» y está relacionado con la mortalidad general y las enfermedades crónicas.

«La aceleración de la edad no es exclusiva de la AOS; puede estar causada por diversos factores ambientales como el tabaquismo, la mala alimentación o la contaminación –explica el doctor René Cortese, profesor adjunto del Departamento de Salud Infantil y del Departamento de Obstetricia, Ginecología y Salud de la Mujer–. En la cultura occidental, no es infrecuente que las personas experimenten una aceleración epigenética de la edad, pero queríamos saber cómo afecta la AOS a la aceleración sistémica de la edad en comparación con quienes no padecen esta afección».

El equipo de Cortese estudió a 16 adultos no fumadores a los que se les había diagnosticado AOS y los comparó con ocho sujetos de control sin esta afección para evaluar el impacto de la AOS en la aceleración epigenética de la edad durante un período de un año. Tras un análisis de sangre de referencia, el grupo con AOS recibió un tratamiento de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) durante un año antes de volver a someterse a la prueba.

«Nuestros resultados descubrieron que las alteraciones del sueño inducidas por la AOS y los niveles más bajos de oxígeno durante el sueño promovieron una aceleración de la edad biológica más rápida en comparación con el grupo de control», resalta Cortese.

«Sin embargo, los pacientes con AOS que se adhirieron a la CPAP mostraron una desaceleración de la edad epigenética, mientras que las tendencias de aceleración de la edad no cambiaron para el grupo de control –añade–. Nuestros resultados sugieren que la aceleración de la edad biológica es al menos parcialmente reversible cuando se aplica un tratamiento eficaz de la AOS».

Cortese asegra que la clave del éxito de la CPAP para frenar la aceleración de la edad es la fuerte adherencia al uso del dispositivo durante al menos cuatro horas por noche. No está claro cómo afectará la aceleración de la edad a los resultados clínicos y cómo se aplica a otros grupos de riesgo o a los niños con AOS.

«Dado que los niños con AOS reciben un tratamiento diferente al de los adultos, esta investigación plantea muchas preguntas –precisa Cortese–. Tenemos que aprender más sobre los mecanismos y la biología que hay detrás de estos hallazgos. Es una investigación muy emocionante y que invita a la reflexión».