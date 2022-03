Colombia.- El hijo del paramilitar ‘Jorge 40’ logra escaño en el Congreso de Colombia

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Jorge Tovar Vélez, hijo del comandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, ha logrado uno de los 16 escaños del Congreso de Colombia reservados a las víctimas del conflicto armado, en representación de los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena, tras las elecciones celebradas este domingo.

A pesar de la polémica que suscitó en todo el país su candidatura y las críticas de parte de los colectivos de las víctimas, Tovar Vélez ha logrado el 27 por ciento de los votos –11.510 papeletas– bajo la candidatura de ‘Asociación Paz Es Vida Pa Vida’, logrando así un espacio en la Cámara de Representantes, informa RCN.

Su campaña ha estado marcada también por algunas acciones de protesta de grupo y colectivos de víctimas, que impidieron algunos de los actos previstos en varias de las regiones de estos tres departamentos a los que finalmente representará y en los que más víctimas dejó el ‘Bloque Norte’ de las ya desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que lideró su padre.

A su vez, su candidatura tuvo que ser también ratificada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) después de que varias asociaciones de víctimas pidieran su revocación al considerar que se trataba de una «afrenta» para los damnificafdos del conflicto armado en Colombia.

Sin embargo, él siempre se ha considerado un perjudicado más del conflicto y ha esgrimido su inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV) –por ser uno de los afectados del desplazamiento forzoso entre marzo de 2006 y mayo de 2015 en Valledupar, en el departamento de César– para defender su idoneidad para aspirar a uno de estos escaños, como parte del acuerdo de paz alcanzado en 2016 por el Gobierno y la desaparecida guerrilla de las FARC.

«Yo hago parte de las víctimas, de las víctimas reales del conflicto armado. Yo tengo mis manos limpias, yo no elegí la guerra que me tocó vivir. Yo me he dedicado a trabajar honestamente y a estudiar. Yo no tengo una sola investigación. Yo no me siento aludido porque yo soy víctima del conflicto armado», dijo en diciembre de 2021 en una entrevista concedida al diario ‘El Tiempo’.

HIJO DEL «PRINCIPAL VICTIMARIO» DE LA REGIÓN

‘Jorge 40’ se encuentra desde 2020 en Colombia haciendo frente a varias acusaciones en su contra tras ser deportado desde Estados Unidos donde cumplió una condena de doce años de cárcel por narcotráfico tras someterse a las políticas de desmovilización de los paramilitares durante el mandato de Álvaro Uribe.

Como parte de esos acuerdos, ‘Jorge 40’ reconoció su participación en más de 1.400 delitos, entre ellos 300 masacres, por los que tendrá que responder ahora, mientras se afana por conseguir que sea acogido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo surgido tras los acuerdos de paz con las FARC, y lograr así salir en libertad provisional y una posible condena con beneficios.

ELECCIONES EN COLOMBIA

Colombia ha elegido este domingo a los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes, así como a los candidatos presidenciales de tres coaliciones, con Gustavo Petro representando a la izquierda del Pacto Histórico, Sergio Fajardo en el centro y Federico Gutiérrez en la derecha.

Los vencedores se enfrentarán a Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, y al independiente Rodolfo Hernández en las elecciones del 29 de mayo con una probable segunda vuelta en junio.

Con la práctica totalidad de las mesas escrutadas, el Pacto Histórico de Petro es la coalición política más votada en ambas cámaras, con el 14,14 por viento de los apoyos en el Senado, y con el 15,61 por ciento en la Cámaras de Representantes.

En el Senado, la segunda fuerza más votada es el Partido Conservador, con el 13,59 por ciento; mientras que en la Cámara de Representantes son los liberales, con el 14,26 por ciento de los apoyos.