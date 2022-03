‘Los diputados no pueden estar jugando a ser Dios’, dice Diócesis de Chihuahua

Con respecto a la intención de algunos miembros del congreso local de despenalizar el aborto, los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Chihuahua dijeron que ‘los diputados no pueden estar jugando a ser Dios’, pronunciándose abiertamente en contra de la reforma propuesta por el grupo legislativo de MORENA.

Asimismo, piden incluir a todos los sectores de la sociedad en la reflexión de la ‘protección a la vida’, así como los derechos de las mujeres que estén o no estén gestando.

La postura de los obispos fue clara, de rechazo total a la reforma propuesta por la diputada Leticia Ortega Máynez, de MORENA, que pretende despenalizar el aborto en Chihuahua.

“Los diputados que presentan esta iniciativa deben ante todo comprender que dichos problemas no se solucionan con un acto legislativo como el que proponen.

💙 Mensaje de los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Chihuahua con respecto de la intención de algunos miembros del H. Congreso del Estado de Chihuahua de despenalizar el aborto.@IglesiaMexico pic.twitter.com/s8IuSvpRZN — Diócesis de Ciudad Juárez (@DiocesisCDJ) March 14, 2022

“Como iglesia estamos a favor de la mujer y a favor del derecho a la vida por igual para la madre y para su hijo”, compartieron en un comunicado.

En el mismo, citan al catecismo señalando que ‘una ley injusta, o una resolución judicial que ignore los derechos fundamentales de un ser humano, no son vinculantes y deben ser corregidos’, y añaden que el aborto es una solución falsa a los problemas de la sociedad, ‘dejando secuelas de dolor’.

“La iglesia, Madre de todos los seres humanos, incluyendo al ya concebido pero aún no nacido, también debe proteger - por todos los medios lícitos - su dignidad fundamental como creación de Dios y asegurar que su derecho a la vida no se condicione, se discrimine o quede sujeto a la voluntad o decisión de un tercero o de algunos cuántos como se ha hecho ya una práctica en el mundo y en nuestro país.

“Nadie puede decidir quién tiene derecho a nacer o a no nacer. Sólo Dios. Los diputados no pueden estar jugando a ser Dios, no se les eligió para eso”, dice el comunicado.